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Emet Kaymakamlığı halı saha futbol turnuvası sona erdi

Kütahya’nın Emet ilçesinde 12 takımın katıldığı Kaymakamlık Halı saha futbol turnuvası sona ererken şampiyon Kaynarca Mahallesi futbol takımı oldu.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:34
Emet Kaymakamlığı halı saha futbol turnuvası sona erdi

Kütahya’nın Emet ilçesinde 12 takımın katıldığı Kaymakamlık Halı saha futbol turnuvası sona ererken şampiyon Kaynarca Mahallesi futbol takımı oldu.


Turnuvanın final maçında Kaynarca Mahallesi ile Hamam Mahallesi takımları karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada rakibini 4-3 yenen Kaynarca Mahallesiturnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada üçüncülüğü Azantspor ve Kaynarca Taksi maç yapmayarak paylaştılar.


Kaymakam Hasan Çiçek, birinci olan Kaynarca Mahallesine, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ikinci olan Hamam Mahallesi takımına, İlçe Jandarma Komutanı Mukadder Demir üçüncülüğü paylaşan Azantspor ve Kaynarca Taksi takımlarınakupa,madalya ve teşekkür belgelerini takdim etti. Ayrıca, Kaymakam Hasan Çiçek tarafından maçları yöneten hakemler Mehmet Ali Sarıkay ve Salih Gümüş’e teşekkür plaketi verildi.


İlçe Emniyet Müdür Vekili Gökhan Yıldırım tarafından Kaynarca Mahallesi takımı oyuncusu Hüseyin Kısa’ ya centilmenlik kupası, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Umut Işık tarafından da güvenlik tedbirlerini kusursuz uygulayan İlçe Jandarma Komutanlığına teşekkür plaketi takdim edildi.


Kaymakam Hasan Çiçek, madalya töreninde yaptığı konuşmada, “Öncelikle turnuvaya katılan oyunculara, teknik heyete ve görevlilere katılımları, emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan final maçını zevkle izledik. Her iki takımın da futbolcuları centilmence son dakikaya kadar mücadele ettiler. Şampiyon olan Kaynarca Mahallesi takımımız başta olmak üzere, ikinci olan Hamam Mahallesini ve turnuvaya katılan bütün takımlarımızı tebrik ediyor, spora verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.(YD-EFE)

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:34
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