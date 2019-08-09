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Emet Heyeti’nden Karayolları Bölge Müdürü’ne ’hayırlı olsun’ ziyareti

Kütahya’nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan veberaberindeki heyetkısa bir süre önce Karayolları 14.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:14
Emet Heyeti’nden Karayolları Bölge Müdürü’ne ’hayırlı olsun’ ziyareti

Kütahya’nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan veberaberindeki heyetkısa bir süre önce Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’ne atanan Mehmet Aşık’ı Bursa’da makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.


Ziyarette, Emet ilçesini çevre ilçelere bağlayan Emet-Simav, Emet-Çavdarhisar ve Emet-Tavşanlı yolu hakkında istişarelerde bulunuldu.


Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ’’İlçemiz ve ilçeler arası devam eden yol çalışmaları, Emet çevre yolu çalışmaları hakkında istişarelerde bulunarak, beklentilerimizi ve taleplerimizi görevine yeni atanan Karayolları 14. bölge müdürlüğüne atanan Mehmet Aşık’aileterek destek istedik’’ dedi.


Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, günün anısına Bölge Müdürü Mehmet Aşık’a çini vazo takdim etti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:14
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