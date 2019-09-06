Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne çocuk oyun odası açıldı

Kütahya’nın Emet ilçesi Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi bünyesinde çocuk hastaların, hastane ortamından uzaklaşarak zeka geliştirici oyunlar oynama imkanını bulacakları oyun odası açıldı.

Çocuk hastaların, oyun odasında vakit geçirirken tedavi sürecinin ve kişisel gelişimlerinin daha iyi değerlendirilmesi için çocuk gelişimi uzmanları tarafından da izlendiği bildirildi.

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’nde çocuklar için yapılan yeni düzenlemeler ve çocuk oyun odasıyla ilgili olarak bilgi veren Başhekim Uzm.Dr.Rukiye Kara , çocukların gelişimine katkı sunmayı ve hastane psikolojisinden uzaklaştırılarak eğlenmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Çocuk oyun odasındaki aktivitelerin çocuk gelişimi uzmanları eşliğinde yapılacağını anlatan Başhekim Kara, “Hastanemiz içinde çocuklarımız için bir oda düzenledik. Odada görevli arkadaşlarımız, çocuklarımızın, hastalıktan başka konular düşünmelerini ve eğlenmelerini sağlayacak. Ayrıca çocuklarımızın beyin gelişimini daha da yükseltecek bir alan olarak oluşturduk’’ diye konuştu.