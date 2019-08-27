Emenike'nin yeni takımı belli oldu
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Emanuel Emenike, Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo ile sözleşme imzalayacak.27 Ağustos 2019 Salı 13:50
Uzun süre Türkiye'de Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor forması giyen Emanuel Emenike'den sürpriz transfer. Nijeryalı golcü Hasan Çetinkaya'nın sportif direktörlük yaptığı Westerlo ile anlaşmak üzere...
Son olarak Olympiakos'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu Westerlo ekibiyle idmanlara çıkmaya başladı. Belkikalı teknik adam Bob Peeters olumlu rapor verirse Emenike ile resmi sözleşme imzalanacak.
Hatırlanacağı üzere Westerlo'da Fenerbahçe eski idari direktörü Hasan Çetinkaya göreve geldikten sonra Türkiye'den Berke Özer ve Recep Gül transferleri yapılmıştı.
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