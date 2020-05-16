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Medya

Emel Müftüoğlu'na ayı saldırdı! O anlar kameralara yansıdı

Şarkıcı Emel Müftüoğlu, bir ayının kendisine saldırdığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 00:05:00 - 2020-05-16 00:08:33

Şarkıcı Emel Müftüoğlu, Instagram üzerinden kendisine yavru ayının saldırış anlarını paylaştı.

Müftüoğlu o paylaşıma, "Şimdi sizi çok güldürücem... o biiip sesi can havliyle ayı arkadaşıma ettiğim hakaretti ama sonra kendisinden ve ailesinden özür diledim valla" notunu düştü.

Şarkıcı Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir video paylaştı. Videoda bir yavru ayının elini yaladığı görülüyordu. Hemen ardından yavru ayı Emel Müftüoğlu'nu ısırdı.

Emel Müftüoğlu paylaşımının altına, "Şimdi sizi çok güldürücem ...o biiip sesi can havliyle ayı arkadaşıma ettiğim hakaretti ama sonra kendisinden ve ailesinden özür diledim valla" notunu düştü.

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