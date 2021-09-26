  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Emektar kadınlardan tel peyniri
Kadın - Aile

Emektar kadınlardan tel peyniri

Ağrı'da kışın kahvaltı sofralarını süsleyen tel peynir, geleneksel yöntemlerle üretiliyor. Hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, yüksek rakımlı meralarda doğal ortamda beslenen ineklerin sütünden tel peynir üretimi için kazanlar yakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 14:41:00 -
Emektar kadınlardan tel peyniri

Ağrı'da kışın kahvaltı sofralarını süsleyen tel peynir, geleneksel yöntemlerle üretiliyor.
Hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, yüksek rakımlı meralarda doğal ortamda beslenen ineklerin sütünden tel peynir üretimi için kazanlar yakıldı.
Tutak ilçesine bağlı köylerde yaşayan kadınlar, zengin bitki örtüsüne sahip dağlık alanlarda otlayan ineklerden elde ettikleri sütü tel peynirinde kullanmak için bir gün dinlendiriyor.
Kazanlarda kaynatılan sütü mayalayıp yoğurduktan sonra elle açma işlemi yapan kadınlar, tel tel olan peyniri tuzlu suya bırakıp belli bir kıvama gelmesi için bir gün dinlendirildikten sonra tüketime hazır hale getiriyor.
Kışın kahvaltı sofralarını süsleyen tel peynir, yörede uzun yıllardır geleneksel yöntemlerle üretiliyor.
İsaabat köyünde tel peynir üretimi yapan kadınlardan Harika Kılıç, AA muhabirine, uzun yıllardır hayvanların her türlü bakımını yaptığını ve çok sayıda peynir çeşidi ürettiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay