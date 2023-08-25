Emekliye zam müjdesi... İki formül masada

Emekliye ek zam için için düğmeye basıldı. Buna göre hükümet iki formül belirledi. Birincisi Yüzde 45’lik seyyanen zam olurken ikinci formül en düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükseltilmesi yönünde ortaya çıktı.

Mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi ve OVP'nin temellerinin atılmasıyla beraber sıra SSK ve Bağ-Kur emekliye ek zam düzenlemesine geldi. Hem en düşük emekli maaşı hem de kök maaşları artıracak düzenlemeyle milyonların beklentilerine cevap verilmesi bekleniyor.

Emekli zammı düzenlemesi Meclis'in açılmasıyla beraber ekonomi yönetiminin önündeki öncelikli dosyalardan birisi olacak.

Öte yandan 6 milyonu aşkın memur ve emeklisiyle 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme zammı için son kararı hakem heyeti verecek.

Mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi ve Orta Vadeli Plan'ın (OVP) temellerinin atılmasıyla beraber sıra emekliye ek zam düzenlemesine geldi.

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Emekli zammı konusunda düzenleme için Meclis çalışması gerekiyor. Düzenlemenin teknik ve bütçe çalışmasının tamamlanması sonrası kanun teklifi için konu Meclis'e taşınacak.

EMEKLİYE ARA ZAM TAKVİMİ

Takvim şöyle ilerleyecek:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teknik çalışmayı tamamlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe çalışmasını gerçekleştirecek.

Taslak çalışma Meclis'e gelecek.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek.

Genel Kurul'da oylanacak.

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İÇİN SON KARARI HAKEM HEYETİ VERECEK

Toplu sözleşme sürecinde zam teklifi süreci sona tamamlandı. Hükümetin zam teklifi şöyle gerçekleşti:

2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı için yüzde 10

2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5

Toplu sözleşme zammı için son kararı hakem heyeti verecek.

MEMUR ZAMMI, EMEKLİYE ZAM İÇİN ÖNEMLİ REFERANS DEĞERLERDEN BİRİ

Memurlar her yıl 2 kez zam alıyor. Tüm memur ve emekliler bu toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde enflasyon farkı alıyor. 6 aylık enflasyonun Merkez Bankası'nın tahminine göre yüzde yüzde 31,92 olması bekleniyor.

Temmuz 2023'te yüzde 6 toplu sözleşme zammı uygulanmıştı. Buna göre Ocak 2024'te yüzde 24,45 enflasyon farkı oluşacak. Yine bu enflasyon farkı yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile beraber değerlendirildiğinde memur zammı yüzde 43,11'e yükselecek.

Memur zammı emekliye zammı belirlerken önemli referans değerlerden birisi olacağından SSK, Bağ-Kur emeklileri de toplu sözleşme sürecini dikkatle takip ediyor.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 1. FORMÜL

Sabah’ın haberine göre Ocak döneminde belirlenecek SSK, Bağ-Kur emekli zammı için memur zamları da referans olacak. Burada enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil memur maaşlarının yaklaşık yüzde 45 düzeyinde ocak ayında artması bekleniyor. Bu zam oranı emekli zammı için de referans olacak.

Burada zam oranının kademelendirilmesi yaklaşık 6 aydır gündeme gelen bir konu olarak göze çarpıyor. Memurlara Temmuz'da uygulanan yüzde 17,55'likzam ve 8077 TL'lik seyyanen artış yüzde 55 ile yüzde 86 arasında maaşlara kademeli olarak yansıdı.

Yine Ekim ayında Meclis'in açılması ve çalışmaların başlamasıyla tüm emeklilere seyyanen artış söz konusu olabilir. Bu kademeli artış maaşlara göre yüzde 45, 40, 35, 30 şeklinde doğrudan kademeli de gerçekleşebilir. Hem doğrudan oranlar hem de seyyanen artış özünde kademeli artışı temsil ediyor.

2. FORMÜL: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10.000 TL

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda en düşük emekli maaşı uygulaması ilk kez geçen dönem devreye alınmıştı. Buradaki amaç düşük maaş alan emeklileri korumaktı. Nitekim sadece 2023 yılında en düşük emekli maaşı 3500 TL'den yüzde 114'ün üzerinde artışla 7500 TL'ye yükseltildi. Nisan ayından beri bu şekilde uygulanıyor.

Bu seviyenin altında maaş alan SSK, Bağ-Kur emeklilerinin maaşı devlet katkısıyla her ay 7500 TL'ye tamamlanıp ödeniyor. Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla beraber en önemli çalışmalardan biri en düşük emekli maaşı düzenlemesi olacak. Burada 10 bin TL formülü öne çıkıyor.

Dul ve yetimler emekli maaşı ödemelerinde hisseleri oranında faydalanıyor. Örneğin en düşük emekli maaşının 10 bin TL olduğunu varsayarsak ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

Yüzde 75 hissesi olan 7500 TL,

Yüzde 50 hissesi olan 5000 TL,

yüzde 25 hissesi olan 2500 TL ödeme alacak.

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ARTACAK MI

65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşları bilindiği üzere memur zammı ile belirleniyor. Sosyal destek ödemesi alan yaklaşık 2,4 milyon vatandaş bulunuyor. Milyonların gözü kulağı toplu sözleşme zammı için gelecek kararda bulunuyor. Çünkü toplu sözleşme zammı memur zammı için doğrudan belirleyici olan 2 veriden birisi.

Yani sosyal destek ödemelerinin emekli maaşı düzenlemesi ile ilgili bulunmuyor. Ancak ayrı bir çalışma ile buralarda bir artış söz konusu olabilir.