Emekliye ve memura müjde: Yeniden hangi adımlar atılacak? Yeni dönem hazırlıkları başladı

Öte yandan Emekliler için hazırlanan destek paketi kapsamında refah payı ve kira desteği gibi avantajlar sunulacak. Seyyanen zam tartışmalarının ardından gündeme gelen bu destek paketi, nisan ayında Meclis Genel Kurulu'na sunulması planlanıyor. Emeklilere yönelik ilk etap düzenlemelerinde kira, enerji, tatil ve finans desteği gibi birçok başlık öne çıkıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayının aylık bazda gıda ve hizmet gruplarının fiyat artışlarıyla öne çıktığını kaydederek, hizmet enflasyonunun bir ocak ayına kıyasla önemli ölçüde zayıflasa da yüksek seyrettiğini bildirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası açıklamasında "Enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, milli gelirimizi artırarak, devletimizi güçlendirerek her meselemizi çözdüğümüz gibi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız." demişti. Ayrıca “Hiçbir insanımızı darda bırakmayacak, göz göre göre sıkıntı çekmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi bu açıklamalar aslında beklentilerle ilgili de önemli mesajlar içermekteydi. Aynı zamanda Emeklilere verilecek yeni desteklerle ilgili de çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan Vedat Işıkhan, "İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak. Emekliler yılıyla ilgili yeni desteklerimiz olacak. Çalışmalar devam ediyor." dedi. Uzman isimler A Haber’de konuyu değerlendirdi.

Milyonlara Ocak ayında yapılan enflasyon ve refah payı artışlarının yansıtıldığı emekli maaşları ödenmeye devam ediyor. 2024 yılının 2. emekli maaşı zammı Temmuz ayında belli olacak.Uzman isimler A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında konuyu değerlendirdi.

Prof. Dr. Zakir Avşar İletişim Bilimci

Sosyal bir devletiz biz ve bundan kaynaklı tüm vatandaşlarımızın enflasyona ezilmemesi lazım. Bu bakımdan da vatandaşların şu enflasyonist ortamda daha rahat edebilecekleri bir gelir seviyesi kuşkusuz ki şart.

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.Burada katlanmamız gereken bir süreç var. Bu sefer karşı karşıya kaldığımız kriz herhangi bir kötü yönetimden kaynaklı değil, küresel kaynaklı bir kriz. Pandemiden çıktık fakat peş peşe çevremizde bir savaş olmaya başladı. Muhalefet bir çeşit rakamdan bahsediyor ama bu telaffuz edilen rakamlar karşılığında yatırımlardan mı vazgeçilecek? Kaldı ki bu rakamlar da verilse yine tatmin olunmayacak. Gerçekçi olunmak gerekiyor. O yüzden hükumetin şu an ki tavrı doğru bir davranış..

Ali Duman Sosyal Güvenlik Müşaviri

2023 yılının son çeyreğinde 2024 yılı için ikinci bir zam yapılmayacağı söylenmişti. Pandemiyle beraber enflasyonist ortamın dünya genelinde ve Türkiye'de açtığı değer kaybı son iki yıl içerisinde ara dönem zammı ile işçiye yansıtıldı. Dolayısıyla eğer 2024 içerisinde enflasyonist ortam olursa ve gerekli baskılama ile kontrol altına alınamayıp işçiye yansıtılırsa temmuz ayında sürpriz bir gelişme olabilir çalışanlar için. Zaten emekliler olağan artışları alıyorlar.

Temmuz ayında bir zam olur mu diye beklenti var ama enflasyon ne düzeyde olur. Zaten emekli maaşları da asgari ücretlerde enflasyona direkt etkileyen önemli artışlardır. Buradaki asıl maksat enflasyonu düşürebilmek için vatandaşın ihtiyacı olan zorunlu ihtiyaçları düşürebilecek kısıtlayabilecek alım gücünü koruyacak bir hale gelinebilmeli..

5 aylık enflasyon yüzde 21 olursa devlet memurları toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5 fazla almışken enflasyonun yüzde 15'in üstünü geçen kısmı fark olarak geleceğinden SSK BAĞKUR'lulara göre yüzde 5 daha az almış olacaklar.

Enflasyon yüzde 21 olursa emekli maaşları 12 bin mi olur diye soruluyor ama bu enflasyona göre değil TBMM'nin vereceği karara bağlıdır. Maaş zamları gerçek aylığa bağlanır yani 10 bin liraya tamamlanan maaşlarda taban aylığa zam uygulanacak.

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