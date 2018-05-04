Emekliye ve memura enflasyon zammı yolda

Toplu sözleşmeye göre; 2018 yılında memur ve emeklisine yüzde 4 artı 3.5 zam yapılması kararlaştırılmıştı. Buna karşın 2018 yılının ilk yarısında ilk 4 ayda oluşan enflasyon oranı yüzde 4.68 oldu. İlk 6 ayda enflasyonun yüzde 4’ü aşması durumunda memurlar için enflasyon zammı oluşacaktı. 4 aylık enflasyon verilerine bakılırsa memurlar için yüzde 0.68 enflasyon zammı oluştu.

Mayıs ve Haziran aylarında enflasyon eksi çıkmazsa yani enflasyon düşmezse, memurlar yüzde 4’ü aşan miktarda enflasyon zammı alacak. SSK ve Bağkur emeklisi de ilk 6 ayın sonunda oluşan enflasyona göre zam alacak. Enflasyon Mayıs ve Haziran’da yerinde saysa bile zam oranı yüzde 4.68 olacak. Ekonomistler artış beklediği için bu zam oranı artabilir.

EN DÜŞÜK 1036 LİRA

Mevcut enflasyon oranına göre yüzde 4.68 zamla 2000’den önce emekli olan bir SSK’lı işçinin en düşük maaşı 1643 liraya çıkacak, 2000-2008 tarihleri arasında emekli olan işçinin taban maaşı 1289 lira olacak. Bağkurlu esnafın en düşük maaşı 1388 liraya çıkarken, Tarım Bağkuru’ndan emekli olanlara en düşük 1036 lira ödenecek. Memur emeklisinin taban maaşı da 2000 liraya dayanacak.