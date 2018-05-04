Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Emekliye ve memura enflasyon zammı yolda

Temmuz’da enflasyon yüzde 4’ü aşarsa memur ve emeklisi aşan miktarda enflasyon zammı alacaktı. İlk 4 ayda bu hedef aşıldı

04 Mayıs 2018 Cuma 08:23
Emekliye ve memura enflasyon zammı yolda

Toplu sözleşmeye göre; 2018 yılında memur ve emeklisine yüzde 4 artı 3.5 zam yapılması kararlaştırılmıştı. Buna karşın 2018 yılının ilk yarısında ilk 4 ayda oluşan enflasyon oranı yüzde 4.68 oldu. İlk 6 ayda enflasyonun yüzde 4’ü aşması durumunda memurlar için enflasyon zammı oluşacaktı. 4 aylık enflasyon verilerine bakılırsa memurlar için yüzde 0.68 enflasyon zammı oluştu.

Mayıs ve Haziran aylarında enflasyon eksi çıkmazsa yani enflasyon düşmezse, memurlar yüzde 4’ü aşan miktarda enflasyon zammı alacak. SSK ve Bağkur emeklisi de ilk 6 ayın sonunda oluşan enflasyona göre zam alacak. Enflasyon Mayıs ve Haziran’da yerinde saysa bile zam oranı yüzde 4.68 olacak. Ekonomistler artış beklediği için bu zam oranı artabilir.

EN DÜŞÜK 1036 LİRA

Mevcut enflasyon oranına göre yüzde 4.68 zamla 2000’den önce emekli olan bir SSK’lı işçinin en düşük maaşı 1643 liraya çıkacak, 2000-2008 tarihleri arasında emekli olan işçinin taban maaşı 1289 lira olacak. Bağkurlu esnafın en düşük maaşı 1388 liraya çıkarken, Tarım Bağkuru’ndan emekli olanlara en düşük 1036 lira ödenecek. Memur emeklisinin taban maaşı da 2000 liraya dayanacak.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 08:23
  1. emekli zam

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vekillik için son gün yarın!
    1. Vekillik için son gün yarın!
    2. Emekli ikramiyesinin ayrıntıları belli..
    3. Amerika, Ortadoğu'daki asker sayısını..
    4. Birleşmiş Milletler uyardı: Ağır..
    5. İsrail polisinden skandal: Filistinli..
    6. Volkan patladı, lavlar 38 metreye çıktı!
    7. İstanbul'da direksiyon başında..
    8. Emniyette FETÖ operasyonu 45 gözaltı!
    9. Aleksis Çipras: Türkiye olmasa daha..
    10. Adaylığı kesinleşen Muharrem İnce'den..
    11. Hindistan'da kum fırtınası felaketi..
    12. Adana'da bu kadarına da olmaz! Ceset..
    13. İnce'yi aday gösteren KK'yı şok edecek..
    14. Fenerbahçe 141 milyon euroluk dava..
    15. Hatay'daki orman yangını 3 gündür..
    16. Bölünme yenilik ve kaliteyi de getirir
    17. FETÖ'nün "emniyet mahrem..
    18. ABD'li sözcü saçmaladı! Afrin Harekâtı..
    19. Futbol efsanesi teknik adam Fenerli..
    20. CHP'nin adayı Muharrem İnce kimdir?
    Kuveyt Türk
    Sözcü yine fitne peşinde! Şerife Boz ile şehit yakını...
    Sözcü yine fitne peşinde! Şerife Boz ile şehit yakını...
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Melih Gökçek tam 10 gün önceden bildi
    Melih Gökçek tam 10 gün önceden bildi