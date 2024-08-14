Emekliye ve memura büyük sürpriz: İşte yeni zam oranları

Yeni Asır gazetesi yazarı Faruk Erdem, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminlerine dayanarak emeklilere ve memurlara yapılacak zam oranlarını hesapladı. Erdem, enflasyonun yüzde 38-42 bandında gerçekleşmesi durumunda emeklilerin yüzde 10-14 oranında artış alacağını belirtti. Memur ve memur emeklilerinin ise küçük miktarda bir fark alabileceğini yazan Erdem, kesin zam oranlarının Ocak 2025'te açıklanacağını vurguladı. İşte Faruk Erdem'in milyonları ilgilendiren yazısı:

"Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı.

Üst bandı ise yüzde 42 belirledi. Bu rakamlar gerçekleşirse emekliler için yüzde 10-14 arası artış getiriyor. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 çıkarken SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda enflasyon artışı aldı. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışla birlikte yüzde 19.31 oranında artış aldılar. Ocak'ta ise hem memurlara hem de tüm emeklileri refah payı ile birlikte yüzde 49.25 artış yapılmış ve yıllık artış yüzde 86.16'yı bulmuştu. Açıklanan Temmuz enflasyonu ile birlikte 7 aylık oran ise yüzde 28.76 oldu. Öneki gün Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Raporda, daha önce yüzde 38 olarak öngörülen 2024 yıl sonu enflasyon tahmini aynen korundu. Enflasyon tahmininin üst bandı ise yüzde 42 olarak açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonda düşüş beklediklerini de söyleyerek tahminlerini değiştirmedi. Söz konusu yıl sonu tahminleri sonucunda emeklilerin ve memurların alabilecekleri zam oranları da hesaplanabiliyor.

Yıl sonu için belirlenen yüzde 38 ve yüzde 42 oranlarına göre endeksteki değişim 6 aylık enflasyon oranlarını da veriyor.

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FARK ÇIKMAYACAK GİBİ

Buna göre yıl sonunda Merkez Bankası'nın yüzde 38 oranındaki tahmini gerçekleşirse memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkını çok küçük miktarda alacaklar. Memurlar ve memur emeklilerinin Ocak ayı toplu sözleşme artışları yüzde 6 olarak uygulanacak. Yüzde 38 oranındaki tahmine göre de memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte artışları yüzde 6.62 oranında olacak.

Eğer yüzde 42 oranındaki üst bant gerçekleşirse bu kez memurlar ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 9.70'i bulacak.

SSK VE BAĞKUR'LU NE ALACAK?

Söz konusu iki tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon artışları da hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 ayda oluşan enflasyon kadar artış alıyor. Buna göre de yüzde 38'lik tahmine göre 6 aylık enflasyon 10.65 oranında gerçekleşecek. Bu da emeklilerin artış oranını verecek. Yüzde 42 oranında üst banttaki enflasyon gerçekleşirse bu kez 6 aylık artış oranı yüzde 13,95 olacak.

KESİN RAKAM 3 OCAK'TA

BU tahminler bu dönemde gerçekleşecek enflasyonlara göre yeniden hesaplanacak. Ancak kesin rakam 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile birlikte ortaya çıkacak."