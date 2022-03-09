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Ekonomi Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi belli oldu! İşte ödenecek para
Ekonomi

Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi belli oldu! İşte ödenecek para

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesiyle ilgili flaş iddia gündeme geldi. İddiaya göre Ramazan Bayramı ikramiyelerine yıl sonu enflasyonu kadar artırım yapılacak... İşte alacakları rakam...

Yeniakit Publisher
2022-03-09 10:42:00 -
Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi belli oldu! İşte ödenecek para

Emekli bayram ikramiyesi son Kurban Bayramı'nda bin 100 lira olarak hesaplara geçti. Yıl sonunda yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen ek gelir, 1496,88 TL miktarında ödenebilir. 

Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin miktarı belli oldu. Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi!  Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak. 

Ramazan Bayramı ikramiyesi 1496 lira...

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz son Kurban Bayramı'nda bin 100 lira olarak hesaplara geçti. Kulislerde konuşulanlara göre, yıl sonunda yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen ek gelir, 1496,88 TL miktarında ödenebilir.

Bu da iki bayram ikramiyesinin toplamda 2993,76 TL'ye çıkmasını sağlayabilir.

Kimler bayram ikramiyesi alabilecek?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar,

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

 

 

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Yorumlar

Demir

Bari 1500 TL yapsaydınız.
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emekli

SSK emekli maaşlarına %25.47 zam yapıldı eflasyon farkı dahi hakkanen yapılmadı emekliye para vermezler bu bahsettiğiniz rakam hayalden ibaret 15 milyon aileleriyle birlikte SSK B ağkur emeklisi hükümetin kaderini belirler
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