Emekliye promosyon ayarı! En yüksek ödeme tutarı değişti

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamu bankalarında promosyon ödemelerinin 8 bin ila 12 bin TL’ye çıkarıldığını duyurmasının ardından özel bankalar da harekete geçti. Pek çok banka promosyon ödemelerini güncelledi.



En son bir banka 17 bin 500 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuyordu. Yapılan son güncelleme ile birlikte bu tutar daha da yükseldi. Bir banka emeklilere 18 bin TL promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Peki özel bankalarda promosyon artışı sürecek mi?

Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, milliyet.com.tr’ye anlattı. Kurtuluş konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları ile bir promosyon yarışının başlayacağını öngörüyorduk. Açıklamalar promosyon yarışı için adeta start verdi. Promosyon yarışı içerisinde özel bankaların da yer alacağı ve kamu bankalarından daha yüksek promosyon verileceği bekleniyordu.

Kamu bankalarının açıkladığı rakama göre en düşük emekli maaşına ödenen promosyon 3 bin TL’den 8 bin TL seviyesine yükseltilmişti. Özel bankaların en düşük emekli maaşı için ödeyeceği promosyon tutarının 12 bin TL seviyesine çıkacağı kanaatindeyim. En yüksek promosyon ödemesi ise 18 bin TL’ye yükseldi.

Emekliler 18 bin TL’lik promosyon anlaşması karşısında vakit kaybetmeden yeni sözleşme imzalamalılar. 18 bin TL’yi tavan rakam olarak değerlendiriyoruz. Kısa vadede promosyon ödemeleri 18 bin TL’nin üzerine çıkmayacaktır.

Özel bankalar kamu bankalarına göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla promosyon veriyordu. Kamu bankalarının promosyonları 12 bin TL seviyesine çıkardığını göz önünde bulundurduğumuzda biz üst limitin özel bankalarda 18 bin TL olacağı kanaatindeyiz. 18 bin TL’nin üzerine çıkması için bankalar özel şartlar sunacaktır. Bu da fatura ödeme talimatı, kredi kartında belli harcama sözü gibi ek hizmetlerle promosyon tutarı daha da artırılabilir.

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Hayır, kabul etmek zorunda değiller ancak bu hep bankalar tarafından emekliye bir avantaj olarak sunuluyor. Bankalar fatura ödemelerinde herhangi bir komisyon ödemesi almıyorlar. Bu da emekliler için sunulan bir avantajdır. Emekliler bu imkanları ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirebilirler.

Şu anda halihazırda promosyon anlaşması olan emekli herhangi bir tarihe bağlı kalmaksızın anlaşmasını feshedebilir. Anca burada bir cayma bedeli ödeyecektir. Örnek vermek gerekirse 3 yıllık promosyon anlaşması yapan ve bu anlaşma neticesinde 3 bin TL ödeme alan bir emekli ikinci yılı doldurduğunda bankasını değiştirmek istediğinde sözleşmesinin bitimine son 1 yılı kaldığı için bin TL cayma bedeli ödeyerek bankasını değiştirebilir. Yeni banka ile sıfırdan üç yıllık bir anlaşma yapabilecektir.”