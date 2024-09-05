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Ekonomi Emekliye müjde! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Ekonomi

Emekliye müjde! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yeniakit Publisher
2024-09-05 16:26:00 -
Emekliye müjde! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ocakta ne kadar olacak? En düşük emekli maaşına ne kadar zam gelecek? 2025 Ocak en düşük emekli maaşı zammı beklentileri açıklandı.

Milyonlarca emeklinin beklediği Ağustos 2024 enflasyon verileri TÜİK tarafından Geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu veriler emekli maaşlarının belirlenmesinde büyük rol oynuyor. Buna göre Ağustos ayında enflasyon yüzde 2.47 arttı. Yıllık enflasyon artışı ise yüzde 61.78’den yüzde 51.97’ye düştü. Temmuz ve Ağustos verilerinin belli olması ile birlikte emeklinin yılbaşında alacağı 2 aylık zam oranı da ortaya çıktı. Peki Ocak 2025 emekli zammı yüzde kaç olacak? Ocak ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI İÇİN YENİ VERİLER ÇIKTI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli olurken TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri ile de emekli maaş zammı oranları şekilleniyor. Şu ana kadar 2 aylık veri belli oldu ve emekliye 5.78 zam kesinleşti. Ancak Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri de gündemde. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 38 olarak belirledi ancak üst sınırı olarak da yüzde 42 açıkladı. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da bu tahminler doğrultusunda yavaş yavaş netleşiyor.

OCAK 2025 EMEKLİ ZAMMI NE OLACAK?

Merkez Bankası tarafından açıklanan enflasyon tahminleri ve TÜİK’in açıkladığı 2 aylık enflasyon verisi üzerinden Ekonomist Muhammed Bayram Ocak 2025 emekli maaş zammı hesaplamasını gerçekleştirdi. 2 aylık enflasyon farkının yüzde 5.78 olduğunu ve emekli için bu oranın kesinleştiğini belirten Bayram, Yıl sonuna kadar hesap yapıldığında %15 civarında bir enflasyon farkı doğabileceğini söyledi. Böylece emekliler için Ocak 2025 zammı yüzde 15 olacak. Muhammed Bayram Temmuz ayında olduğu gibi Ocak ayında da emeklilere ek bir refah Payı zammı verilmeyeceğini öngördüklerini söyledi. 

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI OCAK 2025 KAÇ TL OLACAK?

Ocak 2025 en düşük emekli maaşı zammı ile ilgili de yeni tahminler gündeme girilmeye devam ediyor. En düşük emekli maaşı Temmuz ayında yapılan zamla 10.000 TL’den 12.500 TL’ye yükseltilmişti. Ocak 2025 içinse beklenti yüzde 15 olarak belirlendi. Eğer enflasyon artışı oranında en düşük emekli maaşı zammı yapılırsa Yeni yılda en düşük emekli maaşı 14.345 TL olacak. Ancak zam oranlarının yüzde 20’ye tamamlanması halinde en düşük emekli maaşının 15.000 TL’ye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Ekonomiklere göre hükümet emeklinin alım gücünü yükseltmek için en düşük emekli maaşını en az 15.000 TL yapacak. Ancak emekli maaşlarında kesin zam oranları 4 aylık enflasyon verisinin açıklanması ile yani 3’te Ocak 2025 tarihinde belli olacak.

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