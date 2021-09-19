Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Kazım Ergün başkanlığında, Türkiye'nin ve emeklilerin gündemini değerlendirmek üzere dün Ankara'da toplandı. TÜED toplantısının sonuç bildirisinde, istihdam artırıcı üretim modellerinin acilen hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Emekliye konut ve kira desteği mi var?

TÜED’in bildirisinde şunlar talep edidi: ”Evi olmayan emeklilerimizin ev sahibi olması için TOKİ ile uygun ödeme koşullarıyla emeklilere özel projeler yapılmalı, emeklilere ayrılan yüzde 25 kontenjan, yüzde 50'ye yükseltilmelidir. Aylık geliri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan asgari geçim standardının veya yasal asgari ücretin altında kalan emeklilerimize kira desteği sağlanmalıdır. Aylık geliri, TÜİK tarafından yayımlanan asgari geçim standardının veya yasal asgari ücretin altında kalan emeklilerimiz, pandemi koşullarında yetersiz beslenme ve ısınma sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu durumdaki emeklilerimize yakacak ve gıda yardımları sağlanmalıdır."

Emekliler bankaların kara listesinden çıkarılacak mı?

Salgın döneminde artan haberleşme, elektrik, su, temizlik ve gıda harcamalarına dikkat çekilen bildiride, enflasyon hesaplamalarında kullanılan "Harcama Sepeti"nin acilen güncellenmesi talep edildi. Salgın döneminde çalışma imkanı bulamayan ve kredi veya kredi kartı ödemelerini yapamadıkları için bankaların kara listelerine düşen emeklilerin kredi borçlarının ötelenmesi ve bunlara esnaf, çiftçi ve KOBİ'lere yapılan desteklemelerin yapılması gerektiği kaydedildi.