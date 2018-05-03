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Emekliye ikramiyede son dakika gelişmesi! Ekonomi paketi kabul edildi

Vergi borçlarının yapılandırılması, emekliye ikramiye verilmesi ve imar barışı gibi bir çok kalemi kapsayan torba peket komisyonda kabul edildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 22:59
Emekliye ikramiyede son dakika gelişmesi! Ekonomi paketi kabul edildi

 

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

"BÜTÇE GELİRLERİNDE ÖNGÖRÜLENİN ÜZERİNDE PERFORMANS GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Maliye Bakanı Naci Ağbal konu ile ilgili olarak "Emeklilere ikramiye düzenlemesi her ne kadar bütçenin gider tarafında artışa neden olsa da bütçe gelirlerinde öngörülenin üzerinde bir performans gerçekleştirebileceğimizi şimdiden görüyoruz. Bu çalışmayı yaparken bu hususları göz önünde bulundurarak yaptık" dedi.

EMEKLİLERE BİN TL ÖDEME YAPILACAK

Kanun Tasarısı'na göre, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında biner TL ödeme yapılacak. Öğrencilere okula dönüş yolu açılıyor.

BORCUN TAMAMI ÖDENDİĞİNDE CEZALARIN KALAN YÜZDE 50'SİNDEN VAZGEÇİLECEK

Vergi cezaları ve gecikme zamları, borcun tamamının ödenmesi halinde cezalardan kalan yüzde 50'sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamları tahsilinden vazgeçilecek. Mükellefler gelir ve kurumlar vergi matrahlarını artırabilecekler. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri işletme kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları defterlerine kaydedebilecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu borçları ile ilgili idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklardan vazgeçilecek.

İMAR BARIŞI KAPSAMI

İstanbul Boğaz ve İstanbul tarihi yarımada imar barışı kapsamı dışına çıkarıldı.Kanun Tasarısı'nın önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 22:59
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