Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Emekliye 600 TL ek ödeme müjdesi!

Binlerce emeklinin merakla beklediği 600 TL promosyon ödemesinin ayrıntıları belli oldu.

20 Nisan 2018 Cuma 11:10
Emekliye 600 TL ek ödeme müjdesi!

2018 yılı itibariyle promosyon yani ek ödeme almayan emekliler için 600 TL'lik teklifler yüzleri güldürdü. Emekliler, bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vererek promosyon alma imkanına kavuştu. Bankalar, promosyon hayata geçtiğinde, emeklilere maaşlarına göre 300, 375, 450 lira tutarında ödeme yaptı. Ancak yaşanan rekabet, şimdilerde tutarı 600 liraya kadar yükseltti. Maaşa göre 330, 415, 500 lira ödeme yapan da, 450 liraya varan promosyona ek olarak 1 yeni fatura talimatına 50 lira, 2 yeni otomatik fatura talimatına ise 150 lira (bazı bankalarda kredili mevduat hesabı da isteniyor) veren de var. Hatta emekliye 450 liraya varan, onu bankaya yönlendiren gence 150 lira ödeme yapan banka da bulunuyor.

600 TL'Yİ ALMAK İÇİN TEK KOŞULU VAR

Halen promosyon almamış olan emekliler, bankasını seçip, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek ödemesine kavuşuyor.

Taahhütte bulunup promosyonunu cebine koymuş emeklilerin de isterlerse ortaya çıkan daha cazip teklifleri değerlendirme imkanı bulunuyor.

Bunun için emeklinin yapması gereken, promosyon ödemesini aldığı bankaya kalan sürenin parasını iade etmek.

Örneğin; emekli 1 yıl önce taahhüt verdiği bankadan 450 lira promosyon almışsa, 300 lirayı iade ederek yüksek ödeme yapan bankaya geçebiliyor.

TERCİH İMKANI

Promosyondan sadece mevcut emekliler yararlanmıyor.

Önümüzdeki dönemde emekli olacakların da aylıkları bağlanır bağlanmaz promosyon alma imkanı var.

Emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurusunu yapanlar, kuruma banka seçimini de bildirebiliyor.

İlk emekli aylığı buraya yatıyor, banka bu kişilerden '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü alır almaz promosyon ödemesini yapıyor.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:10
  1. emekli
  2. emekliye zam
  3. emekli 600 tl ödeme
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • melih53melih532 sa önce
    intibak ne oldu neden yazmıyorsunuz.ikramiye ne oldu ..kdv farkları ne oldu işçi emeklisi için..gereksiz gaz verdiğinizde daha itici oluyorsunuz...bırakın o gazı yandaş candaş basın zaten emekliyi çileden çıkararak kafa bularak yapıyor hergün..hergün mücdeee ye devammkafa bulmaya mı desek.**
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İşte Türkiye'de en çok kullanılan şifreler
  1. İşte Türkiye'de en çok kullanılan..
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
  3. Almanya'da "polis" krizi büyüyor
  4. Düzce'de terör propagandası yapan baba..
  5. Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı..
  6. Gümüşhane’de 7 katlı apartman..
  7. Burdur’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 kişi..
  8. Kulüpler Birliği'ne zehir zemberek..
  9. TBMM'de erken seçim startı verildi
  10. Sürücüler dikkat! Radar denetimlerinde..
  11. Kazdağları'nda yangın
  12. Fenerbahçe'den yaylım ateşi! "En büyük..
  13. ABD'nin küstah açıklamasına sert..
  14. Mustafa Destici: Bizim adayımız da odur
  15. Yerli iletişim platformu 'İletee'..
  16. Veysel Eroğlu'ndan seçim açıklaması:..
  17. Türkiye'den darbecileri salıveren..
  18. Yozgat’ta kablo hırsızı 2 kişi..
  19. Alkollü sürücünün şehit ettiği polisin..
  20. TTSO: Bankalar firmalara destek olmalı
CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu