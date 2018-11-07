0553 313 94 23
impression

Emekliye 599 TL

Temmuz-Ekim enflasyonuna göre, emekli zam oranı %12.26 çıktı. Buna göre maaşları 125 ile 599 lira arasında artacak

07 Kasım 2018 Çarşamba 09:01
Emekliye 599 TL

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyici olurken, bunun 4 aylık bölümünün verisi belli oldu. 

 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında olacak. 4 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 12.26 görünüyor. Şu ana kadar oluşan yüzde 12.26'lık artışa göre yeni maaşları hesaplandı.

Halen en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde. Yüzde 12.26'lık artışa göre bu maaş bin 146 lira 61 kuruşa çıkacak. Böylece bu maaşta 125,22 lira artış gerçekleşecek. En yüksek emekli aylığı ise halen 4 bin 892 lira 19 kuruş. Bu maaş da yüzde 12.26'lık zamla 5 bin 491 lira 97 kuruşa yükselecek. En yüksek maaşta 599,78 lira artış yaşanacak.

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 09:01
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinpaş, Denizli’de markaları buluşturdu
    1. Sinpaş, Denizli’de markaları buluşturdu
    2. Belediye işçisinin sır ölümü
    3. CHP'li eski vekil, karısı tarafından..
    4. Teşkilatlar Binali Yıldırım ile..
    5. Mahall Bomonti’de manzaralı seçenek
    6. Diyarbakır'da PKK'ya dev operasyon!
    7. Sıra çılgın projelerde
    8. İsrail'den bir skandal daha!..
    9. ABD Kongresi'ne giren ilk Müslüman kadın
    10. Ya sizi kim affedecek?
    11. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye..
    12. Bakan sosyal medyadan duyurdu! Yeni..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaptırımlar..
    14. ABD seçimlerinde Müslümanların zaferi
    15. Bursa'yı birbirine kattı! Sonunda..
    16. Dolar yüzde 35 düştü, indirim yüzde 10..
    17. Aleksis Çipras'tan rahiplere üzücü..
    18. Rusya tehdit etti! Savaş yolda
    19. Emekliye 599 TL
    20. Çin herkesten gizlediği yerli savaş..
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleti sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleti sıraya girdi
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak