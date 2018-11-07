Emekliye 599 TL

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyici olurken, bunun 4 aylık bölümünün verisi belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında olacak. 4 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 12.26 görünüyor. Şu ana kadar oluşan yüzde 12.26'lık artışa göre yeni maaşları hesaplandı.

Halen en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde. Yüzde 12.26'lık artışa göre bu maaş bin 146 lira 61 kuruşa çıkacak. Böylece bu maaşta 125,22 lira artış gerçekleşecek. En yüksek emekli aylığı ise halen 4 bin 892 lira 19 kuruş. Bu maaş da yüzde 12.26'lık zamla 5 bin 491 lira 97 kuruşa yükselecek. En yüksek maaşta 599,78 lira artış yaşanacak.

