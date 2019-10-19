0553 313 94 23

Emekliye 344 TL aile yardımı! Teklif hazırlandı

Emeklilere ödenen aile yardımı, zam dönemlerinde memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yükseliyor.

19 Ekim 2019 Cumartesi 09:20
Emekliye 344 TL aile yardımı! Teklif hazırlandı

Memura ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi planlanıyor. KPDK’da masaya yatırılacak olan tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine, her ay 344 lira ödenecek.

Türkiye'deki milyonlarca emeklinin maaşına, promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla  ilave destekler veriliyor. Şimdi, bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündeme geldi. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, memurlara verilen aile yardımının memur emeklilerine de ödenmesini istiyor. Bu kapsamda gözler, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. KPDK'da memurlara ve emeklilere yönelik pek çok talep ve konu masaya yatırılacak.

Türkiye Emekliler Derneği, “kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin” çağrısı yaptı. Memur sendikaları da, bu ay yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında “memurlara verilen aile yardımı emeklilikte de sürsün” demeye hazırlanıyor. Konu, KPDK'da karara bağlanmazsa, bu yıl yapılacak toplu sözleşme gündemine taşınacak.

Aile yardımı talebi hayata geçirilirse, emekliler aylık 344 liraya varan ek gelire kavuşacak. Memurlara her ay aile yardımı kapsamında, çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 278 lira 69 kuruş. Çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 65 lira 30 kuruşken, 6 yaş üstü için 32 lira 65 kuruş. Halen eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan bir memur, aylık 409 lira 29 kuruş aile yardımı alabiliyor. Ödenen aile yardımı, zam dönemlerinde memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yükseliyor. Eğer emeklilere de aile yardımı hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343 lira 99 kuruş ek ödeme alabilecek.

Memur-Sen, kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor. Bu talep kabul edilirse, memurlar 1.240 lira 67 kuruş ikramiye hakkı elde edecek. Yılda 2 bin 481 lira 34 kuruş ek gelir imkanına kavuşacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 09:20
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zafer sonrası büyük rezillik! Erdoğan’ı ‘terörist’ diye manşete taşıdılar
    1. Zafer sonrası büyük rezillik!..
    2. Bilge Kral Aliya’yı rahmetle anıyoruz
    3. “Türkiye sahada da masada da kazandı”
    4. Flaş yeni parti açıklaması: AK Parti..
    5. 10 yıllık asgari ücretli ne kadar..
    6. Bakan Ziya Selçuk’tan Akit’e ziyaret
    7. Emekliye 344 TL aile yardımı! Teklif..
    8. Türkiye dik durdu Haçlı diz çöktü!
    9. Artık internet ve mobil uygulamalarla..
    10. Altın fiyatlarında son durum...
    11. Osman Karaca kimdir? FETÖ imamı Osman..
    12. MİT, FETÖ'nün kritik ismini Türkiye'ye..
    13. Asgari ücretli ne kadar tazminat alır?..
    14. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    15. Donald Trump'ın yaptırım uyguladığı..
    16. 3600 ek gösterge son dakika haberleri:..
    17. Türkiye düşmanı BAE, Kıbrıs'a üs kurdu!
    18. Şili'de 'acil durum' ilan edildi
    19. Adıyaman'da 2 terörist etkisiz hale..
    20. İstanbul'da seferler edildi!
    21. 15 Temmuz gazilerinden çok sert tepki
    22. Araç sahibini şaşırtan not: İntikam..
    23. EYT ne zaman tamamlanacak? EYT son..
    24. Rusya'da baraj çöktü, en az 6 kişi öldü
    25. Teröristlere 'JÖH' darbesi
    26. Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da göz..
    27. Adana'da ilginç olay! Kanala düşen..
    28. Şili'de 'acil durum' ilan edildi
    29. Rejim ve PKK yan yana! Halk Mehmetçiği..
    30. Trump, yeni adayını duyurdu
    ABD ile anlaşması soruldu, hazırlıksız yakalandı!
    ABD ile anlaşması soruldu, hazırlıksız yakalandı!
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
    David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
    Hamza Tümeni Komutanı'ndan anlaşmaya ilişkin ilk açıklama: Anlaşma gerçekleşmezse...
    Hamza Tümeni Komutanı'ndan anlaşmaya ilişkin ilk açıklama: Anlaşma gerçekleşmezse...
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2019
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek