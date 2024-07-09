Emekliye 2500 TL ek ödeme: TCKN son hanesine göre hesapta! Emekliler hemen hesaplarını kontrol etsin!

Çoğu emekli, maaş promosyonlarını almış durumda. Üç yıllık sözleşmeler karşılığında alınan bu promosyonlar, şu an için emeklilere yeterli faydayı sağlamıyor gibi görünse de, bazı emekliler için yeni fırsatlar doğdu. Temmuz ayında maaşlara yapılan zam sonrası, promosyon hesaplamaları yeniden yapılabilecek ve belirli maaş aralıklarında bulunan emekliler için fark ödemesi alma imkanı ortaya çıkacak.

FARK ÖDEMESİ KİMLERE VE NASIL YAPILACAK?

Temmuz zammı sonrası maaşı 10.000 TL ile 15.000 TL arasında olan emeklilerin maaşı 15.000 TL’yi aşarsa, alacakları promosyon da artacak. Aynı durum diğer maaş aralıkları için de geçerli olacak: 15.000 TL ile 20.000 TL arasında ve 20.000 TL üzerinde maaş alan emekliler, maaş geçişleriyle birlikte promosyon ödemelerinde artış görecekler.

Bankalar, fark ödemelerini otomatik olarak yapmayacak. Emeklilerin bu ödemeler için bankalarına başvuru yapması gerekecek. Başvuru sonrasında promosyon sözleşmeleri yenilenecek ve fark ödemeleri bu yeni sözleşme kapsamında yapılacak.

Fark ödemelerinin bankalar arasında 2.000 TL ile 2.500 TL arasında olacağı bildirildi. Ancak tüm bu işlemler için öncelikle zamlı maaşların emeklilerin banka hesaplarına yatması gerekiyor. Bu gerçekleştiğinde, emekliler fark ödemelerini alabilmek için bankalarına başvuruda bulunabilecekler.