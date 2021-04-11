Emekli bayram ikramiyeleri son dakika haberleri 12 milyon SGK, Bağkur ve memur emeklisi tarafından merak ediyordu. Ramazan ayına 13 Nisan’da girecek olunması nedeniyle emekliler Ramazan Bayramı ikramiye ücretlerine ilişkin emekli ikramiyeleri ne kadar, emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyelerine enflasyon farkı olacak mı? Bayram ikramiyelerine zam var mı? sorularını sormaya başlamıştı. Emekli ikramiyelerine ilişkin son dakika müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Peki emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyesi enflasyon farkı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK Üyelerini kabulünde emeklilere ödenen 1000 liralık bayram ikramiyemleriyle ilgili flaş müjdeyi verdi. Erdoğan, bayram ikramiyelerinde enflasyon oranında artış yapıldığını ve Mayıs ayının ilk haftasında ödeneceğini duyurdu. Erdoğan emekli ikramiyelerine ilişkin şunları söyledi: “3 yıl önce emeklilere bayramlarda 1000'er lira ikramiye verme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesini Mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de Temmuz ayı ortasına doğru gerçekleştireceğiz. Ayrıca salgın döneminde aldığımız tedbirler kapsamında en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkartarak hiçbir vatandaşımızın mağdur durumuna düşmemesini sağladık.”

Enflasyon artışı hayata geçerse; 11.84'lük tahmine göre ikramiye bin 116 liraya yükselecek. Yeniden değerleme artışı gelirse de yüzde 22.58 artışla bin 225 lira 80 kuruşa çıkacak.

Enflasyon farkı yüzde 11.84 oranında olursa emekli ikramiyesi ne kadar olur?

1000 TL alan: 1.116 TL 20 kuruş 750 TL ALAN: 837,15 TL 500 TL alan: 558,10 TL 250 TL alan: 279,05 TL.

Enflasyon farkı yüzde 22.58 oranında olursa emekli ikramiyesi ne kadar olur?

1000 TL ALAN: 1.225 TL 80 kuruş 750 TL alan: 919,35 TL 500 TL alan: 612,90 TL 250 TL alan: 306,45 TL zam alacak.