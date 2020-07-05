Emeklilik yılı yaşı prim gün sayısı emekliliğim ne zaman?

Kadınlar ne zaman emekli olur? Kadınlar kaç yaşında kaç yılında kaç primle emekli olur? Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika EYT haberlerini yakından takip etse de iktidardan EYT konusunda şuan için yeşil ışık yakılmadığı görülmekte. Şuan CHP’de siyaset yapan dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’ın mucidi oldu emeklilik yasası 1999 yılında çıkartılan yasa ile yaş şartı getirildi. 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe konulan yasa kapsamında emeklilik şartlarından sigortalılık süresi erkek çalışanlara 25 yıl, kadın çalışanlara 20 yıl olarak belirlendi. Kısacası prim tamamlansa bile emeklik için yaşı bekleme zorunluluğu getirilmiş olundu. Peki kim hangi tarihte ne zaman emekli olacak? Erkekler yaştan ne zaman emekli olur? 1999 yılından önce sigorta giriş olan ne zaman emekli olur? İşte emeklilik yılı yaşı prim gün sayısı.