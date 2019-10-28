Emeklilik sicil no nasıl öğrenilir? Emeklilik sicil no sorgulama

Emekli olmak çalışan her insanın hayalidir. Bunun için öncelikle, prim ödeme gün sayısını ve emeklilik yaşını doldurmak gerekiyor. İstenen koşulları sağladığınız zaman ise emeklilik işlemleriniz başlamaktadır. Emekli sicil no, Sosyal Güvenlik Kurumunun sigortalı çalışanlar için verdiği bir numara sistemidir. Bu sicil no ile tüm hizmet geçmişiniz, emeklilik süreniz, emeklilik maaşınız ve daha bir çok bilgiye bu sicil no sayesinde ulaşırsınız. Peki Emeklilik sicil no nasıl öğrenilir? İşte Emeklilik sicil no sorgulama

Emeklilik sicil no nedir?

Emeklilik sicil no Sosyal Güvenlik Kurumunun sigortalanmış çalışanların adına verilen bir numaradır. Bu numara sayesinde SGK sigortalılarını sınıflandırır, onları tanımlar ve sigortalılara dair bilgiler bu numaraya kaydedilir ve sigortalılar dair bütün işlemler bu sicil numarası üzerinden yapılır.

EMEKLİ SİCİL NO SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Emeklilik sicil no nasıl öğrenilir?

Emeklilik sicil numarası sorgulaması online olarak sadece E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Eskiden bunu SGK'nın kendi yürüttüğü bir sayfadan yapabiliyorduk ancak artık SGK ile ilgili bütün işlemler online olarak yalnız E-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Öncelikle E- Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Daha sonrasında emeklilik tescil bilgileriniz arasında emeklilik sicil numaranızı görüntüleyebilirsiniz.

Emeklilik sicil numaranız sigorta türünüze göre isim alır. Yani 4A, 4B ve 4C olarak bütün sigortalılar devlet tarafından sınıflandırılmıştır. Siz hangi sigortalı türünü giriyorsanız açılan sayfada ilgili sekmeyi tıklamanız gerekmektedir. Örneğin, 4B Tescil Bilgileri yazan sütuna tıklarsanız 4B tescil bilgileriniz çıkacaktır. Kendinize uygun sütunu seçtiğinizde ise 4A Sicil No, 4B Sicil No veya 4C Sivil No olarak adlandırılmış kısımdaki numara sizin emeklilik sicil numaranızdır.