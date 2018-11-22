THY- Noukşot
0553 313 94 23

“Emeklilik mevzuatı yenilendi”

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, SGK'nın emeklilik iş ve işlemlerinin usul ve esaslarını belirleyen yeni genelgesini siz okurlarımız için derledi.

22 Kasım 2018 Perşembe 10:21
“Emeklilik mevzuatı yenilendi”

Kamu kurumları içinde yeniliklere açık olan ve vatandaşlarımıza sunulan hizmeti önceleyen kurumların belki de ilki SGK‘dır.

SGK, vatandaşa sunduğu yenilikçi hizmetlerin reklamını bile yapmaz. E-Devlet yoluyla yüzden fazla hizmet sunan bir kurumdan bahsediyoruz.

İnternet üzerinden askerlik ve doğum gibi borçlanma dilekçesi ile emeklilik talep dilekçesini  alan sonrasında emekli maaşını ortalama 12-13 günde bağlayan güzide kurumumuz SGK emeklilik iş ve işlemlerinin usul ve esaslarını belirleyen 2018-38 sayılı yeni genelgesini de geçtiğimiz günlerde yayınladı.

Emeklililik iş ve işlemlerini düzenleyen yeni genelge ile dağınık olan emeklilik mevzuatı tüm vatandaşlarımızın anlayacağı sadeliğe büründü. Dolayısıyla bu genelgeyi okuyan her vatandaş tüm emeklilik sürecine hakim olabilecek.

Yeni genelge ile emeklilikte adeta reform sayılabilecek uygulamalar da başladı. Özellikle ölüm aylıklarında daha önce eşitlik ilkesine aykırı hükümler ortadan kaldırıldı. Bunu bir örnekle açıklarsam yeni genelgeyle getirilen hakkaniyete uygun uygulamalar daha iyi anlaşılır.

Evladı vefat eden anne ve babaya aylık bağlanması yeni genelge öncesi sigorta statüsüne ve ölüm tarihine göre değişkendi. Buna bağlı olarak ölüm tarihinde artan hisse bulunmayanlara veya sağlığında anne-babanın geçimini temin etmemişse anne-babaya ölen çocuğundan dolayı ölüm aylığı bağlanmazdı. Anne-babanın sonradan muhtaçlığı da sonucu değiştirmezdi. İşte yeni genelgeyle birlikte uygulama değişti. Buna göre geliri asgari ücretin netinden az olan ve kendi emekli maaşı bulunmayan bütün anne ve babalar ölen çocuğundan maaş alabilecek. Açık yüreklilikle söylememiz gerek, yargının bile çözemediği, içinden çıkamadığı uyuşmazlıklar, eşitsizlikler, hakkaniyeti sızlatan uygulamalar SGK tarafından büyük oranda çözüldü.

Önümüzdeki haftalarda ezber bozan ölüm aylığı ile ilgili uygulama değişikliklerini siz kıymetli okurlarımıza aktaracağız. Genelgeyi hazırlayan SGK Başkanı ve SGK Genel Müdürü başta olmak üzere tüm emeği geçen yetkilileri tebrik ediyoruz.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 10:21
  1. SGK
  2. Kamu kurumları
  3. E-Devlet
  4. SGK emeklilik
  5. ölüm aylığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öz Taşıma-İş Sendikası 6 yaşında
    1. Öz Taşıma-İş Sendikası 6 yaşında
    2. TBMM Başkanı Yıldırım konuşuyor
    3. İsrail güçleri 20 Filistinliyi..
    4. Reddi miras maaşı engellemez
    5. Infantino'nun Katar'dan beklentisi büyük
    6. Genel Merkez tüm gece bu isimleri..
    7. "Müdahillik dilekçelerimizi takdim..
    8. Staj sigorta başlangıcı olmaz
    9. 2019 yılının emeklisine yüksek maaş..
    10. AGD’nin Peygamber Efendimizin hayatını..
    11. GRAFİKLİ - ABD'de Trump'a Kaşıkçı..
    12. “Emeklilik mevzuatı yenilendi”
    13. Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    14. AK Parti İstanbul belediye başkan..
    15. MediaMarkt’tan “Şahane Cuma” indirimi
    16. CHP'den Ankara'da 5 isim için anket!
    17. Piyasa güne artı rezervle başladı
    18. Galatasaray'ın konuğu Atiker Konyaspor
    19. İnşaat maliyet endeksi arttı
    20. “Bu tekerlek tümsekte kalmayacak”
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    Türkiye'yi içten çökertiyorlar! MEB onaylı skandal çocuk kitabına büyük tepki
    Türkiye'yi içten çökertiyorlar! MEB onaylı skandal çocuk kitabına büyük tepki