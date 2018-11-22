“Emeklilik mevzuatı yenilendi”

Kamu kurumları içinde yeniliklere açık olan ve vatandaşlarımıza sunulan hizmeti önceleyen kurumların belki de ilki SGK‘dır.

SGK, vatandaşa sunduğu yenilikçi hizmetlerin reklamını bile yapmaz. E-Devlet yoluyla yüzden fazla hizmet sunan bir kurumdan bahsediyoruz.

İnternet üzerinden askerlik ve doğum gibi borçlanma dilekçesi ile emeklilik talep dilekçesini alan sonrasında emekli maaşını ortalama 12-13 günde bağlayan güzide kurumumuz SGK emeklilik iş ve işlemlerinin usul ve esaslarını belirleyen 2018-38 sayılı yeni genelgesini de geçtiğimiz günlerde yayınladı.

Emeklililik iş ve işlemlerini düzenleyen yeni genelge ile dağınık olan emeklilik mevzuatı tüm vatandaşlarımızın anlayacağı sadeliğe büründü. Dolayısıyla bu genelgeyi okuyan her vatandaş tüm emeklilik sürecine hakim olabilecek.

Yeni genelge ile emeklilikte adeta reform sayılabilecek uygulamalar da başladı. Özellikle ölüm aylıklarında daha önce eşitlik ilkesine aykırı hükümler ortadan kaldırıldı. Bunu bir örnekle açıklarsam yeni genelgeyle getirilen hakkaniyete uygun uygulamalar daha iyi anlaşılır.

Evladı vefat eden anne ve babaya aylık bağlanması yeni genelge öncesi sigorta statüsüne ve ölüm tarihine göre değişkendi. Buna bağlı olarak ölüm tarihinde artan hisse bulunmayanlara veya sağlığında anne-babanın geçimini temin etmemişse anne-babaya ölen çocuğundan dolayı ölüm aylığı bağlanmazdı. Anne-babanın sonradan muhtaçlığı da sonucu değiştirmezdi. İşte yeni genelgeyle birlikte uygulama değişti. Buna göre geliri asgari ücretin netinden az olan ve kendi emekli maaşı bulunmayan bütün anne ve babalar ölen çocuğundan maaş alabilecek. Açık yüreklilikle söylememiz gerek, yargının bile çözemediği, içinden çıkamadığı uyuşmazlıklar, eşitsizlikler, hakkaniyeti sızlatan uygulamalar SGK tarafından büyük oranda çözüldü.

Önümüzdeki haftalarda ezber bozan ölüm aylığı ile ilgili uygulama değişikliklerini siz kıymetli okurlarımıza aktaracağız. Genelgeyi hazırlayan SGK Başkanı ve SGK Genel Müdürü başta olmak üzere tüm emeği geçen yetkilileri tebrik ediyoruz.