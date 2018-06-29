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Emeklilik işlemleri için kullanacağı parasını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin emeklilik işlemleri için kullanacağı paranın bulunduğu zarfın eşi tarafından sokakta düşürülmesi ve gören kişi tarafından alınması, güvenlik kamerasına yansıdı.

29 Haziran 2018 Cuma 15:25
Emeklilik işlemleri için kullanacağı parasını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Muhammet Yıldırım (57), emeklilik işlemleri için yatırmayı planladığı 27 bin 200 lirayı bir zarfa, zarfı da otomobiline koydu.

Aile sağlığı merkezine gitmek üzere bindikleri otomobilde paranın bulunduğu zarfı gören eşi Fatma Yıldırım, eteğinin üzerine koydu. Cedit Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde araçtan inen Fatma Yıldırım, bu sırada üzerinde olduğunu unuttuğu zarfı düşürdü.

Bir süre sonra zarfı bulamayan Muhammet Yıldırım, aile sağlığı merkezinin çevresinde araştırma yaptı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Buradaki bir eczanenin güvenlik kamerasını inceleyen Yıldırım, eşinin düşürmesinden bir süre sonra gelen bir kişinin zarfı alıp gittiğini gördü.

Muhammet Yıldırım, polise giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Muhammet Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, zarfın içindeki parayla emekli olacağını söyledi.

PARAYI ALAN KİŞİNİN GERİ GETİRMESİNİ İSTEDİ

Paranın 15 bin 200 lirasını patronunun verdiğini, 14 bin lira da oğlunun kredi çektiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sabah parayı yatırmaya gidiyordum. Hanım, 'Benim iğnem var, sağlık ocağına getir' dedi. Arabaya bindik, para arabadaydı. Eşim, 'Buraya para bırakılır mı?' dedi, aldı eteğine koydu. İnerken de unuttu, düşürdü. Liman Kavşağı'na gittim, baktım para yok. Hanım çantasında unuttu diye düşündüm. Geri döndüm, 'Hanım bana parayı versene' dedim. 'Bende yok ki arabada' dedi. Zarfta 27 bin 200 lira vardı."

Parayı alan kişinin getirmesini isteyen Yıldırım, "Yıllardır çoluk çocuğumu okutmak için Bağ-Kur'umu ödeyemedim. Acıları onun için çekiyorum. Her şeyde Allah'ın hikmeti var. Haram param yok. Ben 24 saat direksiyon sallıyorum, bu parayı kazanıyorum." ifadesini kullandı.

Fatma Yıldırım da zarfı alan kişinin vicdanını dinleyip paraya getirmesini istedi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 15:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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