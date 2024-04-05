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Ekonomi Emeklilik için kararlarını duyurdular: 1995 sonrası işe girenlere sürpriz... Erken emeklilik tablosu güncellendi
Ekonomi

Emeklilik için kararlarını duyurdular: 1995 sonrası işe girenlere sürpriz... Erken emeklilik tablosu güncellendi

Yeniakit Publisher
2024-04-05 23:30:00 - 2024-04-06 00:14:52
Emeklilik için kararlarını duyurdular: 1995 sonrası işe girenlere sürpriz... Erken emeklilik tablosu güncellendi

Emekli olmak isteyenler yetkililer kararını açıkladı! 1995 tarihinden sonra sigortası başlayanlara önemli uyarı! Emekliler için yeni detaylar belli oldu.

Emeklilik prim hesaplamaları değişiyor! Bu tarihlere dikkat edin! Tüm detaylar...

EMEKLİLİK PRİM HESAPLAMALARI

Emekli olmak isteyen vatandaşlar sigorta sürelerine göre emeklilik hesaplamalarını yakından takip ediyor. Güncel yasalara göre 2008 senesinden sonra sigortası başlayanlar 7 bin 100 prim ödemesi ve 60 yaş; 1999-2008 tarihleri arasında sigortası başlayanlar 7 bin prim ödemesi ve 60 yaş; 1998-1999 tarihleri arasında sigortası başlayanlar 5 bin 975 prim ödemesi ve 58 yaşla emekli olabiliyor.

Kadın çalışanların 2008 ve sonrası sigortası başlayanlar 7 bin 100 prim ödemesi ve 58 yaş; 1999-2008 tarihleri arasında sigortası başlayanlar 7 bin prim günü ve 58 yaş; 1999-1998 tarihleri arası sigortası başlayanlar 5 bin 975 prim günü ödemesi ve 56 yaşla emekli olabiliyor.

Bağ Kurlu vatandaşlar ise 9 bin prim günü ödemesiyle emekli olabiliyor. Yeni düzenlemeler sonrasında Bağ Kurlu vatandaşlar da 7 bin 200 prim günü ödemesi yaparak emekli olabilecek. Emeklilik tarihlerinizle ilgili sorgulama işlemlerini SGK aracılığıyla öğrenebilirsiniz.
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Yorumlar

Hüseyin keleş

Kademeli emeklilikgi çıkarmadı sağolsun ama sonuçlarına da katlanacak bizi zorda bıraktı o da zorda kaldı
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