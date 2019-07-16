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Emeklilik dilekçesi hangi ay verilirse avantaj olur

Murat Özdamar, emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili her konuyu siz okurlarımız için araştırıyor ve kaleme alıyor.

16 Temmuz 2019 Salı 11:13
Emeklilik dilekçesi hangi ay verilirse avantaj olur

Haziran ayında emeklilik şartlarını sağlayıp emekli olmayı düşünenler, emeklilik dilekçesini haziran ayında mı vereyim yoksa temmuz ayında mı vereyim diye bir tereddüt yaşar. Yani bir anlamda haziran ayında emekli olanla temmuz ayında emekli olan arasında, maaş miktarı açısından bir fark  var mı düşüncesi oluşur.

Aynı prim gün sayısı ile haziran ayında emekli olanla temmuz ayında emekli olan arasında maaş açısından hiç bir fark yoktur.

Örneğin; haziran ayında 9000 gün primi bulunup emeklilik dilekçesi verene 1 Temmuzdan geçerli olmak üzere 3000 TL emekli maaşı bağlanmış ise ve maaş alma günü de 21 Temmuz olarak belirlenmişse 1 Temmuz ile 20 Temmuz arası için 20 günlük süreye ait 2.000 TL birikmiş maaş ödenir ve bu maaş 21 Temmuzda emekli zam oranı kadar artırılır. Zam oranının beklendiği gibi yüzde 5 gerçekleşeceğini düşündüğümüzde bu kez 21 Temmuzda alacağı Temmuz ayı maaşı yüzde 5 zam sonrası 3150 TL olacaktır.

Bu örneğimizdeki kişi Haziran ayında değil de temmuz ayında emeklilik dilekçesi vermiş olsaydı maaşı 1 Ağustostan geçerli olmak üzere 3.150 TL olarak hesaplanacaktı.

Dikkat edilirse haziran ayında emeklilik dilekçesi verenle temmuz ayında emeklilik dilekçesi veren aynı maaşı alıyor. Çünkü 5510 sayılı Kanun gereği hem haziran ayında hem de temmuz ayında emekli olma dilekçesi verenlerin emekli aylıklarına hem geçmiş ocak ayı zammı hem gelen temmuz ayı zammı yansıtılıyor. Ancak emekli maaş miktarı aynı olmakla birlikte haziran ayında emeklilik dilekçesi veren temmuz ayında emeklilik dilekçesi verene göre bir ay fazladan maaş alıyor.

Haziran ayında emeklilik dilekçesi vererek bir maaş fazla almak her zaman ekonomik olur diyemeyiz. Çünkü halen işyerindeki çalışması devam edip hizmeti de uzun yıllar olan sigortalının alacağı kıdem tazminatı tavan üzerinden olacaksa yani an itibariyle kıdem tazminatına esas brüt ücreti 6.000 TL üzeri ve hizmeti de 10 yıldan fazla ise Temmuz ayında emekli olması daha ekonomik olur. Çünkü 1 Temmuzdan itibaren kıdem tazminatı artar ve fazla alınan kıdem tazminatı farkı vazgeçilen bir emekli maaşının çok üzerinde olur.

Özellikle kamu kurumunda çalışıp çalıştığı kurumundan maaşlarını ayın 15’inden alanların emeklilik dilekçesi 30 Hazirandan sonra 15 Temmuzdan da önce vermeleri hem bir fazla emekli maaşı almaları hem de kıdem tazminat tavan artışından yararlanmaları anlamına gelir. Zira kamuda çalışan işçi olup 1-14 Temmuz arası emeklilik dilekçesi verenin maaşı 15 Temmuzdan geçerli olmak üzere bağlanır.

Kamu kurumlarında çalışanların 1 Temmuz ile 14 Temmuz arasında dilekçe vermeleri, özel sektörde çalışıp kıdem tazminat süresi az kıdem tazminat artışının alacağı kıdem tazminatına etkisi olmayanların da Haziran ayı sonuna kadar emeklilik dilekçesi vermeleri menfaatlerine olur.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:13
  1. emeklilik şartları
  2. emekli olma
  3. prim gün sayısı
  4. emekli maaşı
  5. emekli olma dilekçesi
  6. emekli aylıkları
  7. emekli maaş miktarı
  8. emeklilik dilekçesi
  9. kıdem tazminatı
  10. kıdem tazminat süresi

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