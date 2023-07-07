Milyonlarce emeklinin beklediği zam oranı belli oldu. Memur işçi ve Bağkur emeklilerin zam oranı netleşti. En düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi de komisyonda kabul edildi.

En düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Emeklilere yüzde 25 zam

Memur işçi ve Bağkur emeklilerin zam oranı netleşti.

Hükümetin emeklilere yapacağı zam oranı yüzde 25 olarak açıklandı.

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