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Ekonomi Emeklilerin zam oranı netleşti
Ekonomi

Emeklilerin zam oranı netleşti

Yeniakit Publisher
2023-07-07 22:34:00 -
Emeklilerin zam oranı netleşti

Memur işçi ve Bağkur emeklilerin zam oranı belli oldu.

Milyonlarce emeklinin beklediği zam oranı belli oldu. Memur işçi ve Bağkur emeklilerin zam oranı netleşti. En düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi de komisyonda kabul edildi.

En düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Emeklilere yüzde 25 zam

Memur işçi ve Bağkur emeklilerin zam oranı netleşti.

Hükümetin emeklilere yapacağı zam oranı yüzde 25 olarak açıklandı.
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Yorumlar

türker

batsın bu dünya memur emeklisiyim.

Şaka mı bu

Memura refah payın bile emekli maaşının üstünde. Kepazelik.. ayıp. Ben bir öğretmen olarak 20 bin almak zorunda değilim. Emekliler bizim atalarımız. Yaşlılarımız. En çok sıkıntıyı çeken emekli kesimin 3 tanesi 5 tanesi evlatlarıyla kalıyor hesabıyla onlara memura verdiğiniz yüzde 80 zammın altında bir zamma reva görülemez.yüzde 25 değil yüzde 50 bile olmaz.. en az yüzde 75 olmalı.
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