0553 313 94 23

Emeklilerin yeni maaşları belli oluyor! İşte zamlı tablo

Emeklinin yeni yılda alacağı zam oranı netleşmeye başladı. Merkez Bankası'nın beklenti anketi göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yeni yılda 7.3 oranında zam yapılacak.

23 Ekim 2019 Çarşamba 12:09
Emeklilerin yeni maaşları belli oluyor! İşte zamlı tablo

Merkez Bankası'nın beklenti anketi açıklandı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Beklenti anketine göre maaşlara yeni yılda 7.3 oranında zam gelecek.

Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.69 olarak yer aldı.

Bu tahmine göre; 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 7.3 olarak gerçekleşecek.

3 Ocak önemli bir tarih

TAKVİM'in bir haberine göre, bu tahmin emeklilerin yeni maaşlarını belirleyecek.

Hazırladığımız tabloyu inceleyen emekliler, ellerine geçecek para konusunda fikir sahibi olabilecek.

Yüzde 7.3 zam oranı; 2 bin liralık maaşı 2 bin 146, 3 bin liralık maaşı 3 bin 219, 4 bin liralık aylığı 4 bin 292, 5 bin liralık maaşı da 5 bin 365 liraya yükseltecek.

Emekliler, kesin zam oranını ise 3 Ocak'ta öğrenecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 12:09
  1. Merkez Bankası
  2. emekli zammı
  3. emekli zammı ne kadar
  4. emekli zammı 2020

YORUM YAZ

  • YoksulYoksul18 sa önce
    Ömer Bey yoksullukta eşitlik arıyor.Tersi olmalı asıl olan zenginlikte eşitliktir.Böyle olunca hükümetin işi kolay.
  • UmutUmut18 sa önce
    Daha yeni yıla kaç ay var.Oyalama
  • hhhhhh19 sa önce
    Omer isimli vatandas demis ki az alana cok cok alana az zam yapilsin soralim kendisine ayda 800 tl prim odeyenle 3000 tl prim odeyen niye ayni alsin 3000 gun prim odeyenle 6000 gun 10.000 gun odeyen neden az alsinHaktan adaletten bahsederken bunu dusunsun
  • Ömer Ömer 20 sa önce
    Yani maaşı iyi olan daha çok zam alacak.. bu hak mı adalet mi. Tam tersi olsa 1020 lira alana 400 lira 2020 lira alana 300lira 3000 alana 200 lira 4000 alana 100 lira 5000 ayana 50 lira meseya

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
  1. 5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
  2. Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü
  3. Türkiye'yi kınıyordu... Polis..
  4. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
  5. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
  6. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
  7. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
  8. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
  9. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  10. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
  11. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
  12. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
  13. Galatasaray'da Küfür krizi!
  14. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
  15. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
  16. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
  17. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  18. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
  19. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
  20. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
  21. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
  22. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
  23. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
  24. Arakanlılara yönelik 'savaş..
  25. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
  26. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  27. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
  28. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
  29. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  30. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

Günün Karikatürü

24 Ekim 2019
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi