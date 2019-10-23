Emeklilerin yeni maaşları belli oluyor! İşte zamlı tablo

Merkez Bankası'nın beklenti anketi açıklandı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Beklenti anketine göre maaşlara yeni yılda 7.3 oranında zam gelecek.

Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.69 olarak yer aldı.

Bu tahmine göre; 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 7.3 olarak gerçekleşecek.

3 Ocak önemli bir tarih

TAKVİM'in bir haberine göre, bu tahmin emeklilerin yeni maaşlarını belirleyecek.

Hazırladığımız tabloyu inceleyen emekliler, ellerine geçecek para konusunda fikir sahibi olabilecek.

Yüzde 7.3 zam oranı; 2 bin liralık maaşı 2 bin 146, 3 bin liralık maaşı 3 bin 219, 4 bin liralık aylığı 4 bin 292, 5 bin liralık maaşı da 5 bin 365 liraya yükseltecek.

Emekliler, kesin zam oranını ise 3 Ocak'ta öğrenecek.