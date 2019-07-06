Emeklilerin merakla beklediği haber geldi! Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Ramazan Bayramı için ödenen 1.000 TL’lik ikramiyeyi 31 Mayıs'ta alan emeklilere Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi planlanıyor.06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:23
Ramazan Bayramı için ödenen ikramiyeyi 31 Mayıs'ta alan emekliler, Kurban Bayramı için ikramiyelerini Ağustos ayında alacaklar. Bu sene Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak.
Buna göre de ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi planlanıyor. Daha önce olduğu gibi yine biner lira olması beklenen ikramiyeler emeklilerin yüzünü güldürecek.
Bayram İkramiyesini kimler alabiliyor?
-SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
-Şehit yakınları ve gaziler
-Ölüm aylığı alanlar
-Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
-Geçici köy korucuları
-Şeref aylığı alanlar
-Şampiyon sporcular,
-Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
-Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.
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