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Ekonomi Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz'da ödenecek
Ekonomi

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz'da ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 11:23:00 -
Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz'da ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildiren Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz'da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını belirtti.

Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise temmuz ayı farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceğini belirten Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günleri ise şöyle:

"17, 18, 19, 20, 21 Temmuz olanların 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların 14 Temmuz."

 

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Yorumlar

Recep Kocamanav

Emekli maaş sistemi tez değişmeli. Ama gelmiş geçmiş hiç bir iktidar adil bir sistem için uğraş vermiyor, emekli bütçesinin çoğunluğu bir kesimin saltanatı için harcanıyor. Emekli de vatandaş eşit sayılmalı.. Devlet sırtından! Tüm ayrıcalıklar KALKMALI. Asgari ücretin en düşük memur maaşına endekslenmesi daha uygun olacaktır. En az maaş asgari ücret, en yüksek maaş 3 asgari ücreti  geçmemelidir. Eğitim, Makam, kadro, iş riski vb. Çalışırken çok kazanmaya vesile olsun. Emeklide herkes birikimi ile farklı yaşasın. Emekli yaşlı insandır. Emek vermeyen insandır. Vatandaş eşittir. Emekli maaşlarında, Ana kriter "HİZMET YILI " ve "ASGARİ ÜCRET" OLMALIDIR.        Aynı çalışma yılı gurubu içine girenler arasında aşağıdaki hallerde fark olabilir. Evi olmayan, yaşlısı, engelisi, bekarı, öğrencisi vb. olanlara cüzi farklılık insani ihtiyaçtan olabilir. Şimdiki gibi yeni eski emekli arasındaki uçurum yanında bu fark hiçtir. Böyle sistemde mevcut maaşlar sisteme uyana kadar dondurulsun. Emeklinin de çalışanın da aldığı tek maaş olsun. Yıllardır muhalefet ve seçim zamanı vatandaşın derdi ve adil olmayan uygulamalar ve yasaları düzelteceğiz diye oy istenir. İktidar olundu mu vahşi kapitalizme devam  olmamalıdır.
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