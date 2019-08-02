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Emeklilerin ikramiye tarihi belli oldu

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emeklilerin bayram ikramiyelerini 8 ve 9 ağustos'ta ödeyeceğiz" dedi.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:03
Emeklilerin ikramiye tarihi belli oldu

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emeklilerin bayram ikramiyelerini 8 ve 9 ağustos'ta ödeyeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:03
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