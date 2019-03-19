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Emeklilerin gözü bu haberde! 344 lira ek ödeme geliyor

Türkiye Emekliler Derneği, memurlara ödenen aile yardımını emeklilere de ödenmesini gündeme getirdi. Talep kabul edilirse emeklilere ek olarak aylık 344 lira ödenecek.

19 Mart 2019 Salı 10:35
Emeklilerin gözü bu haberde! 344 lira ek ödeme geliyor

Memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesi masaya geliyor. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, konuyu gündeme taşıdı. Talep hayata geçerse emekliler aylık 344 lira ek gelire kavuşabilecek.

Emekliler promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla maaşlarına ilave gelir elde edebilirken, bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündemde. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesini istiyor.

Aile yardımı KPDK'ya gelecek

Türkiye Emekliler Derneği, "Kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin" çağrısı yaptı. Memur sendikaları da bu ay yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında "Memurlara verilen aile yardımı emeklilikte de sürsün" demeye hazırlanıyor. Konu, KPDK'da karara bağlanmazsa, bu yıl yapılacak toplu sözleşme gündemine taşınacak.

Emekliler 344 Lira gelire kavuşabilecek

Aile yardımı talebi hayata geçerse, emekliler aylık 344 liraya varan ek gelire kavuşacak. Memurlara her ay aile yardımı ödeniyor. Çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 278,69 lira. Çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 65,30, 6 yaş üstü için 32,65 lira. Halen eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan bir memur aylık 409,29 lira aile yardımı alabiliyor.

Ödenen aile yardımı, zam dönemlerinde memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yükseliyor. Eğer emeklilere de aile yardımı hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343,99 lira ek ödeme alabilecek. 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:35
  1. emekliler
  2. emeklilere aile yardım
  3. emeklilere aile yardımı 344 lira

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp16 dk önce
    Türkiye Emekliler Derneğinin daha emeklilerle ilgili birdolu önerileri var. Ancak bunların hic biri yasallaşmış degil. Bu konuda hükümette sustuguna göre bu zamlar olmayacak demektir. Yoksa gecmişte zamlar yapılmadan önce hükümetten bolca acıklamalar gelmekteydi. Bu demek Ak Partinin oy deposu emeklilerin vahim durumu hala devam edecek...
  • Ali DENİZZAli DENİZZ17 dk önce
    Aile yardımı denen ödenek saçma bir ödenek zaten bir de emekliye gelirse adaletsizliğin daniskası olur.Aynı işi yap farklı ücret al. Adam bekarsa suçu bekar olmak mı?Ya da eşi de çalışıyorsa eşinin çalışması suç mu?
  • hidayet yilmazhidayet yilmaz26 dk önce
    Yıllardır intibak verilecek diye oyalayıp durdunuz şimdi de başka şeylerle emeklileri oyolamayin artık sıkıcı oluyorsunuz
  • tanyeri17tanyeri1746 dk önce
    emekliside çalışanıda gözünü dikmiş paraya..sanki hayat sonsuzmuş gibi ahireti cenneti cehennemi,hesap gününü yardımlaşmayı garibin elinden tutmayı düşünen yok..materyalist bir toplum yetişti.tek dert para.

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