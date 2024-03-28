Emeklilerin çilesini CHP inşa etti, Erdoğan çözecek!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Son ayların gündem maddesi emeklilerin maaşları..

Mahalli seçime gidiyoruz, belediyelerle hiçbir ilgisi olmayan emekli maaşı tartışılıyor..

Bir sene önce EYT’yi tartışıyorduk..

“Yapmayın, etmeyin. Bir yanlış diğer yanlış ile düzeltilmez” desek de, “Seçimi kaybettireceğiz” tehditleri ile, EYT ile ilgili düzenleme yaptırıldı..

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Bunun sorumlusu, tabii ki EYT talebinde bulunan, emekli adayları değil.

“Biz iktidara gelirsek, hemen EYT’yi çıkarırız” ucuzculuğunu yapan, aslında iktidara gelme ihtimali sıfır olan CHP ve onun payandalığına soyunan siyasi partilerdi..

AK Parti baktı ki, EYT konusunda büyük bir istismar yapılıyor.

Mecbur kaldı, EYT’yi çıkartmaya..

Yoksa, 24 saat bize örnek gösterilen Almanya’da emeklilik yaşı 65 iken, Türkiye’de emeklilik yaşının 45’lere kadar çekilmesinin hangi mantıki izahı olabilir?

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