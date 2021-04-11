Milyonlarca emekli, dul ve yetimi çok yakından ilgilendiriyor. Bütün emekliler yararlanabildiği bayram ikramiyeleri 2021 yılında ne kadar olacak?

Emeklilerin bayram ikramiyesi zammı ne kadar oldu?

Emekliler sabırsızlıkla emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi bekliyordu. Ramazan ayına az bir süre kala, 2018 yılından beri verilen emekli ikramiyelerinin artıp artmayacağını merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği üyelerini kabulünde emeklilere müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Allah'ın izni ve inayetiyle Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır." dedi.

Erdoğan 'Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim.Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz' ifadelerini kullandı.

2021 Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne kadar ödenecek?

Emekli ikramiyesi 3 dönemdir 1000 TL üzerinden hesaplara yatırılıyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması bekleniyor.