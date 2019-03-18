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Emeklileri heyecanlandıran öneri! 'En düşük maaş 2020 TL olsun'

Açıklamalarda bulunan Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Yazıcıoğlu "Yaşlılık enflasyonu yapılmalı ve asgari ücretin arttığı oranda emekli maaşları da arttırılmalı" dedi.

18 Mart 2019 Pazartesi 18:04
Emeklileri heyecanlandıran öneri! 'En düşük maaş 2020 TL olsun'

Bu yılın ilk zammını Ocak ayında alan 12,5 milyon emekli vatandaş temmuz ayında ikinci zammı alacak. Bu arada 2019 yılı ile birlikte en düşük emekli maaşı bin liraya yükseltilerek bu konudaki mağduriyetler de giderilmişti.

Şimdi emekliler yeni bir talepte bulunuyorlar. En düşük maaşın asgari ücret ile eşitlenmesini bekleyen emekliler diğer maaşların da bunun üzerinden hesaplanmasını bekliyor. Emekliler ayrıca zamlar için kullanılan enflasyon oranının TÜİK'in verilerine göre değil emeklinin daha çok harcama yaptığı ürünler üzerinden belirlenecek enflasyona göre hesaplanmasını istiyor.

Yaşlılık enflasyonu yapılmalı

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Yazıcıoğlu, açıklamalarda bulundu.

Yazıcıoğlu "TÜİK'in enflasyon sepetinde emeklileri ilgilendirmeyen maddeler yer alırken, emeklileri ilgilendiren maddeler ise yer almıyor. Bu sebeple yaşlılık enflasyonu yapılmalı ve asgari ücretin arttığı oranda emekli maaşları da arttırılmalı" dedi.

Yazıcıoğlu "En kötü yerlerde bile ev kiraları 500-600 lira. Asgari ücretin altında maaş olmamalı. Asgari ücretin altında maaş alınıyorsa devlet bunu sosyal yardımlarla tamamlıyor" diye konuştu. İleri yaşlarda maaşın büyük çoğunluğunun sağlığa gittiğini de hatırlatan Yazıcıoğlu, emekliden ilaç katılım payı alınmamasını istedi.

Seyyanen zam gerekir

Emeklilerin bu talepleri karşılık görürse 2019 yılı için uygulanacak en düşük emekli maaşı 2 bin 20 liraya kadar çıkabilecek. Bu da birçok emeklinin maaşına bin liraya yaklaşan bir seyyanen zam anlamına geliyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 18:04
  1. emekli maaşı
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