Emeklileri heyecanlandıran '15 bin lira' açıklaması! İlk kez bu kadar iddialı konuştu, tarih bile verdi

Emekli maaşı zammı yılda iki kez 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yeniden belirleniyor. Şubat ayından SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 11,53 olarak netleşti. Merkez Bankası’nın tahminine göre 6 aylık zam oranı için rakam da ortaya çıktı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kim ne kadar maaş alacak?

Asgari ücret zammı belirlenirken 2024 yılı için bir kez artış yapılacağı ifade edilmişti. Enflasyon yükselirken ‘asgari ücrete ara zam gelecek mi?’ sorusu bir kez daha gündeme gelmişti ki açıklamalar da peş peşe yapıldı. Asgari ücretli çalışanların ve emeklilerin seçim öncesi bir beklentisinin olduğuna ve bu konuda yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Olabildiğince elimizdeki tüm imkanları kullanarak bu konularda adımlar attık. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomimiz büyüdükçe, geliştikçe, istikrarımız meyvelerini vermeye devam ettikçe emeklilerimiz başta olmak üzere bütün kesimlere dönük yine aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ise hükümetin açıklamaları doğrultusunda bütçelerini yılda 1 kez zam olacak şekilde hazırladıklarını dile getirdi.

“İYİLEŞTİRME DEĞİL İŞLERİ YÜRÜTME İÇİN DE GEREKİYOR”

Ancak uzmanlar farklı görüşte. Emekli maaşı Temmuz 2024 zammı için asgari ücrete ara zammın kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, “Devletin gelire ihtiyacı olacak. Asgari ücrete artış demek devletin kasasına da para girmesi demek. Çünkü para topluyor. Bunu arttırmazsa emekliye standart vereceği ücreti de vermekte zorlanır. Sadece iyileştirme değil işleri yürütme için de gerekiyor” dedi.

EMEKLİYE ZAMDA TEMMUZ HESABI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekli ve memur maaşı için belirleyici olan enflasyon rakamlarından yılın ikinci verisini açıkladı. Buna göre Şubat ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 4,53 oranında arttı. Yıllık olaraksa yüzde 67,57’ye yükseldi.

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MEMUR VE EMEKLİNİN 2 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

15 milyonu aşkın emekli Temmuz zammını beklerken 2 aylık zam oranı da netleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı şimdiden yüzde 11,53 oldu. Memur maaşı zammı enflasyon farkı yüzde 6,68 olarak hesaplanırken, devreye toplu sözleşme farkı da girecek.

6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36 seviyesinde. Bu kapsamda yapılan hesaplamalar doğrultusunda 6 aylık enflasyonun yüzde 24 seviyelerinde gelmesi bekleniyor.

SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI TEMMUZ’DA NE OLACAK? (Ocak 2024 – Temmuz 2024)

SSK 2000 öncesi: 11.367 TL – 14.095 TL

SSK 2000 sonrası: 7.049 TL – 8.740 TL

Bağ-Kur Esnaf: 10.178 TL – 12.620 TL

Bağ-Kur Tarım: 8.089 TL – 10.030 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Memur ve memur emeklileri içinse toplu sözleşme zammı devreye girecek. 2023’ün ikinci yarıyılında yüzde 15, 2024’ün ilk yarıyılında yüzde 10 toplu sözleşme imzalanmıştı. Bu sonuçla Temmuz ayında yüzde 18,60’lık memur ve memur emeklisine zam gündeme gelebilir.

Böylece 14.760 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı 17.481 liraya yükselecek. Bekar bir memurun 30.412 lira olan maaşı 5.656 lira artışla 36.068 liraya, evli bir memurun maaşı ise 32.860 liradan 6.111 lira artışla 38.971 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Nihai emekli maaşı zammı ve yeni memur maaşları 3 Temmuz Çarşamba günü TÜİK'in Haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek. Zam sonrası en düşük emekli maaşı yani 10 bin liranın altında kalan aylıklarda Hazine desteği devam edecek. 10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden değerlendirilecek. En düşük emekli maaşının Temmuz’da minimum 12.500 TL ila 15 bin TL arasına yükseltilmesi bekleniyor.