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Gündem Emeklilere ve memurlara müjde! Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

Emeklilere ve memurlara müjde! Resmi Gazete'de yayımlandı

Emeklilere ve memurlara ek zam yapılmasını içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 00:26:00 - 2022-01-22 00:44:03
Emeklilere ve memurlara müjde! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de alınan kararlar yürürlüğe girdi.

Emekli ve memurlara ek zam

Emekli ve memurlara ek zam yapılmasını içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

OHAL Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. Komisyonun görev süresini uzatma kararı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

Komisyonun görevi 23 Ocak 2022 tarihinde sona erecekti.

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