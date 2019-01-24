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Emeklilere şubatta 340, mayısta 1000 lira ödeme

Ocak ayında zam alan emeklilerin kazanımları devam edecek. Maaşı bin liranın altında olanlara şubatta 340 liraya varan seyyanen zam, mayısta da tüm emeklilere bin lira ödeme yapılacak.

24 Ocak 2019 Perşembe 09:50
Emeklilere şubatta 340, mayısta 1000 lira ödeme

12.3 milyon emeklinin geliri bu ay arttı. SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 10.19, memur emeklilerine yüzde 10.73 zam yansıtılırken kazanımlar yılın devamında da sürecek. Maaşı bin liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde şubatta artış yaşanacak. Bu imkân, geçen hafta yürürlüğe giren yasa ile sağlandı. Buna göre ek ödeme dahil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Maaşı 660 ile 999 lira arasında olan yaklaşık 150 bin emeklinin geliri artacak. Gelirlerde 340 liraya varan artış yaşanacak.

Yeni emekli de yararlanacak

Mayısta da tüm emeklilere bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle ikramiye büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında ödenecek. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Emeklilerin maaşına temmuzda zam yansıtılırken 5-9 Ağustos'ta da Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor.

İşte ödeme takvimi

17-28 Şubat: Maaşı bin liranın altında olanlara seyyanen artış yansıtılacak.

27-21 Mayıs: Bin lira bayram ikramiyesi ödenecek.

1-5 Temmuz: Memur emeklileri maaşlarını alacak. Zam farkı ay içinde ödenecek.

3 Temmuz: Emeklilerin zam oranı belli olacak.

17-26 Temmuz: SSK'lılar zamlı maaşlarını alacak.

25-28 Temmuz: Bağ-Kur'lulara zamlı maaşları ödenecek.

5-9 Ağustos: Bin lira bayram ikramiyesi ödenecek.

Kaynak: Takvim

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 09:50
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