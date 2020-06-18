Mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Corona virüse karşı düzenlenen toplantının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketini açıklamış ve en düşük emekli maaşının artırıldığı açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı pakete göre en düşük emekli maaşı 1500 lira oldu. Emekliler bayram ikramiyelerini Nisan ayının başında almaya başladı. Peki emeklilere ödenen ek ödeme ve engelli çocuk parası maaşa dahil mi? Sorusuna Hürriyet yazarı Noyan Doğan, şu şekilde cevap verdi: “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geçen günlerde yayımladığı bir genelge ile en düşük emekli aylığının nasıl uygulanacağına açıklık getirdi. En son 2018’in sonlarında yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 1.000 liraya çıkartılmış ve 2019 başından itibaren de düşük emekli maaşı alanların maaşları bin liraya tamamlanmıştı. Yeni düzenlemeden de 200 bine yakın emekli yararlanmıştı. Şimdi de koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 1.500 lira çıkartıldı. SGK’da emekli aylığının detaylarını açıkladı.

Emekli maaş zammı nisanda ödendi

Buna göre; malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ek ödeme dahil 2019 Şubat ayı ile 2020 Mart ayı döneminde bin liranın, 2020 Nisan ayından itibaren de 1.500 liranın altında olmayacak. Nisan ayı da dahil olmak üzere bundan sonra en düşük emekli aylığı 1.500 lira olarak ödenecek. Örneğin, bu yılın şubat ayında eline ek ödeme de dahil 1.300 lira geçen bir kişinin nisan ayından itibaren maaşına 200 lira ilave edilecek, böylece eline 1.500 lira geçecek.

Emeklilere ödenen ek ödeme ve engelli çocuk parası ne zaman ödenecek?

SGK, bu ödemenin nasıl olacağını da netleştirdi. Bin 500 liralık emekli aylığı ödemesinden hak sahipleri hisse oranında yararlanabilecek. Emeklilere ödenen ek ödeme ve engelli çocuk fark aylıkları her ay yapılacak ödemeye dahil edilecek.