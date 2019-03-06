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Emeklilere müjde! Ödemeler artırılıyor

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 'ek ödemelerin arttırılması' konusu yeniden gündeme geldi. Ek ödemeler konusu değerlendirilirse, SSK ve Bağ-Kur ek ödemelerinde 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak.

06 Mart 2019 Çarşamba 18:16
Emeklilere müjde! Ödemeler artırılıyor

Türkiye'de 12 milyonu aşkın emekli bulunuyor. Özellikle son dönemde yapılan zamlar ile birlikte maaşlarda ciddi artışlar yaşandı. Senede iki defa enflasyon bağlı olarak maaş artışı yaşayan bireyler, aynı zamanda iki bayramda da biner liralık ikramiyelerin sahibi oluyorlar.

Bu gelişmelerin yanı sıra tüm emeklilere verilen ek ödemelerin artması gündeme geldi. Bu isteğin gerçekleşmesi durumunda ise SSK ve Bağ-Kur ek ödemelerinde 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak.

Temmuz'da yeni aylıklar üzerimden hesaplanacak

Emeklileri, Ocak zammının ardından Temmuz artışı bekliyor. Tüm emeklilerin maaşına Temmuz'da zam yapılırken, bununla birlikte ek ödeme tutarları da yükselecek.

Her ay maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, Temmuz'da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağından artacak.

Ayrıca halen bin 224 lira 81 kuruşun altındaki maaşlara yüzde 5 oranında ek ödeme verilirken, bu sınır yükselecek.

Ek ödeme yüzde 8-9'a çıkabilir

Ayrıca ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde.

Türkiye Emekliler Derneği'nin gündeme taşıdığı talep hayata geçerse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak..

Halen en düşük emekli aylığı net bin 71 lira 88 kuruş.

Buna göre en düşük ek ödeme tutarı da (maaşın yüzde 5'i) 53,60 lira.

Ek ödeme tutarı, oran yüzde 8'e çıkarsa 32,15 lira artışla 85,75 liraya, yüzde 9 olursa 42,87 lira artışla 96,47 liraya yükselecek.  Ek ödeme tutarı, oran yüzde 8'e çıkarsa 215,63 lira artarak 431,26 liraya, yüzde 9 olursa 269,53 lira artışla 485,16 liraya ulaşacak.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 18:16
  1. emeklilere müjde
  2. emekli maaşı zam

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