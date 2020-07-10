Emeklilere intibak zammı var mı? Emekli intibak yasası son dakika ne zaman çıkacak?

2000 sonrası emeklilerin hak kayıplarının telafi edileceği intibak düzenlemesi uzun yıllardır gündemde. 2000 öncesi emekliler, 2000 sonrası emeklilerden daha yüksek maaş alıyorlar. 2000 sonrası emekli olanlar da bu duruma isyan ediyor. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün tarafından yapılan açıklamalara göre 2000 öncesinde emekli olanlar ve daha sonrasında emekli olanların aldıkları aylıklar arasında önemli farklılıklar bulunduğunu ve bu durumun mağduriyet yaptığı belirtilerek, 2000’den sonra emekli olanların aleyhine olan bu durumun intibak ile giderilebileceği ifade edildi.

İntibak zammı ne kadar?

SSK ve Bağkur emeklisi olan kimselerin en düşük ücretlerinin 1500 TL olduğunu ancak bu tutarın asgari ücretin de oldukça altında olduğunu söyleyen Ergün, aynı zamanda en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini çünkü alım gücünün düştüğünü anımsatan Ergün, intibak zammı ile ilgili yapılacak adımların bir nebze olsun emeklileri rahatlatacağını söyledi. 2020 yılının başında intibak zammı ile Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından bir çalışma yapılmış olsa da bilgiler henüz açıklanmadı. Ancak intibak zammının gerçekleşmesi halinde 350 TL zam bekleniyor.