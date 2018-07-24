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Emeklilere ikramiye müjdesi! Yeni emekliler bayram ikramiyesi alabilecek mi?

Yaklaşan Kurban Bayramı için emeklilere verilecek ikramiye müjdesi duyuruldu. Yeni emekliler de bu ikramiyeden paylarını alabileceklerini merak etmeye başladılar. Yeni emeklilerin bu merakı son buldu.Bayram öncesi verilecek bin lira ikramiyeden yeni emekliler de yararlanacak. Ödeme tarihine kadar maaşı bağlananlar, hem bin lirayı hem de 600 liraya varan promosyonu alabilecek.

24 Temmuz 2018 Salı 14:56
Emeklilere ikramiye müjdesi! Yeni emekliler bayram ikramiyesi alabilecek mi?

Emeklilere ikramiye müjdesi. Emekli olanlar aylık bağlanmasının sevincini yaşarken, 2 önemli imkana daha kavuşacak. Emekli olanlar hem dini bayramlar öncesi biner lira ikramiye hem de 600 liraya varan banka promosyonu fırsatı yakalayacak. Bayram ikramiyesi sadece mevcut emeklileri değil, bundan böyle emekli olacakları da kapsıyor.

3 YILLIK DÖNEM İÇİN 600 LİRAYA VARAN PROMOSYON

Emekli aylığı bağlananlar, ikramiye hakkı da elde etmiş olacak. Emeklilik tarihini izleyen dönemlerde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanacaklar.

Emekli aylığı bağlananlar, bankasını seçip 3 yıllık dönem için 600 liraya varan promosyonu da cebine koyabilecek. Önümüzdeki ay tüm emeklilere bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. Bu ödeme Ağustos'un 17'sine kadar yapılacak. Emeklilik başvurusunu yapmış ve bu açıklanacak ödeme tarihinde emekli aylığı bağlanmış olanlar, bin lira ikramiyeyi alabilecek. Bu kişiler, seçtiği bankaya hemen 'Maaşımı 3 yıl sizden alacağım' taahhüdü vererek de 600 liraya varan promosyondan yararlanacak. Böylece bu yaz maaşın yanı sıra bin 600 liralık ek gelir elde etmiş olacaklar. Kurban Bayramı ikramiyesi ödendikten sonra emekli olanlar ise 2019'dan itibaren bu paradan yararlanacak.

12.3 MİLYONUN AYLIĞI 22.4 MİLYON ÇALIŞANDAN

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, ülkemizde 12 milyon 324 bin 186 kişi devletten emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alırken; 22 milyon 407 bin 415 sigortalı çalışan bulunduğunu söyledi.

Ergün, sağlıklı işleyen bir sosyal güvenlik sistemi için Türkiye'de sigortalı çalışan sayının yükseltilmesi gerektiğini dile getirdi. Emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alan kişi sayıları şöyle:

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 14:56
  1. Kurban bayramı
  2. bayram ikramiyesi
  3. emekli ikramiyesi

YORUM YAZ

  • melih53melih531 sa önce
    işçi emekli intibakı..sadece işçi emekli intibakının artık düzeltilmesi..davutoğlu ve onun o dönem çalışma bakanı arkalarında 6 milyon işçi emekli ailesini darmadağın ederek gittiler..düzeltilmesini bekliyoruz..umuyoruz..Dualarımız ailelerimizin duaları çocuklarımızın duaları bu eziyeti düzelten yönetici için olacaktır...
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