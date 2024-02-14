Emeklilere canlı yayında duyurdular! Hesaplara o tarihte yatırılacak: Başvuru şartı yok! Zamlı ikramiye...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklileri sevindirecek bir açıklama yaparak, bayram ikramiyesine zam müjdesi verdi. Bakan Işıkhan, emeklilerin beklentilerini değerlendirerek, bayram ikramiyesinin artırılması için adımlar atacaklarını duyurdu.

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi konusunda Bakan Işıkhan, emeklilerin taleplerini dikkate alacaklarını ifade etti. Geçtiğimiz günlerde emeklilere yapılan maaş zammının ardından bu müjde, emekliler arasında büyük bir memnuniyet yarattı.

Bakan Işıkhan, 2024'ün sonunda emekli sayısının 16 milyon 400 bin kişiye ulaşmasını öngörerek, emekli sayısındaki artışa dikkat çekti. Bu durum, emeklilere yönelik politikalarda olası değişiklikleri de beraberinde getirebilir.

Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına yapılan zam kararıyla birlikte "2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz" ifadelerini kullanması, emekli ikramiyesi beklentilerini daha da artırdı. Cumhurbaşkanının bu mesajı, emeklilere yönelik olası müjdelerin sinyali olarak yorumlandı.

Milyonlarca emekli, bayram ikramiyesinin miktarını merak ederken, iddialara göre, bu yılın bayram ikramiyesinin 5 bin liraya yükseltilmesi gündemde. Emekliler, resmi açıklamayı beklerken, bu haberi heyecanla karşılıyor ve 2024'ün emekliler için bir dönüm noktası olabileceği beklentisi içerisinde bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO