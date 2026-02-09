  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi Emeklilere bir maaş ikramiye mi verilecek?
Ekonomi

Emeklilere bir maaş ikramiye mi verilecek?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Emeklilere bir maaş ikramiye mi verilecek?

Ramazan Bayramı yaklaşırken emeklilerin gözü ikramiye tutarına çevrildi. Artış yapılacağı yönündeki beklentiler güçlenirken “bir maaş ikramiye verilecek mi?” sorusu gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Peki, ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman verilir?

Emekli maaş zamlarının netleşmesinin ardından, bayram ikramiyelerine ilişkin beklentiler yeniden yükseldi. Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak ödemeler için farklı senaryoların değerlendirildiği konuşulurken, özellikle ikramiyenin ne kadar olacağı ve artış yapılıp yapılmayacağı milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl 4 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesinin bu yıl hangi seviyeye çıkarılacağına ilişkin kulis bilgileri kamuoyunda geniş yer bulmaya başladı.

 

İkramiye için hangi rakamlar konuşuluyor?

Edinilen bilgilere göre 2026 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılabileceği ifade ediliyor. Öne çıkan senaryolardan biri, ikramiyenin 4 bin liradan 5 bin liraya çıkarılması yönünde. Bu ihtimal gerçekleşirse yaklaşık yüzde 25’lik bir artış söz konusu olacak.

 

Bazı değerlendirmelerde 5 bin 500 lira gibi daha yüksek rakamlar da dile getirilse de bu seçeneğin daha düşük ihtimal olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

 

Bu düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda emekliler, iki bayramda toplam 10 bin lira civarında ikramiye alabilecek.

 

Bir maaş ikramiye iddiası doğru mu?

SGK eski başmüfettişi İsa Karakaş, konuya ilişkin TGRT’ye yaptığı açıklamada Ankara kulislerinde konuşulan rakamları değerlendirdi ve bir maaş tutarında ikramiye verileceği yönündeki iddialara değindi. Karakaş, “17 milyona yakın emekli ve hak sahibi var. Yüzde 25'lik artışla 5 bin lira olması öngörülüyor” dedi.

 

Karakaş, bir maaş tutarında ikramiye verileceğine ilişkin iddialara içinse “Biz umut tüccarlığı yapmıyoruz. Kimseyi kandırmaya gerek yok. 1 maaş diyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil. 5-6 bin lira arasında olması bekleniyor” dedi.

 

1
