Emeklilere bayram ikramiyesi kararı Resmi Gazete'de!

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihle ilgili açıklama yapmıştı.

Bayram ikramiyeleri ne zaman hasaplarda olacak

Kabine Toplantısı sonrasında konuşan Bakan Işıkhan, emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını bildirdi. Buna göre; Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek. Emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta yani 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor.