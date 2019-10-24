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Emeklilere avans ve faizsiz destek geliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere, 6 bin 62 lira avans veriyor. Talepler hayata geçmesi durumunda, aynı tüm emeklilere bu destekten yaralanabilecek.

24 Ekim 2019 Perşembe 14:38
Emeklilere avans ve faizsiz destek geliyor

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı olarak kuruma başvurarak avans kullanabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.

Aylıktan kesiliyor

Yani bu yıl başvuru yapan kişi, 6 bin 62 liraya varan avans çekebiliyor. Verilen avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 oranında kesilerek mahsup ediliyor. Bu uygulamanın tüm emekliler için yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkan için alınacak kararı merakla bekliyor. Eğer sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı çektiğinde SGK’ya yazılı başvuru yaparak avans çekebilecek. Tutar, mevcut uygulamadaki gibi asgari ücretin 3 katı kadar olabilecek.

Asgari ücretin 3 katı oluyor

Ya da emekliye, maaşının 3 katına kadar avans verilebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Böylece emekliler faizsiz nakit imkanına kavuşacak.

Güneş

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 14:38
  1. Sosyal Güvenlik Kurumu
  2. emekli maaşı avansı

YORUM YAZ

  • çaplıçaplı8 sa önce
    bankaya kredi borcu olan emekliler faizsiz krediden yaralanabileceklermi .
  • Recep GülerRecep Güler9 sa önce
    AKİD;2000 SONRASI İNTİBAK-EYT-KYK BORÇLARININ SİLİNMESİ,ARTIK MİLLİ MESELEMİZDİR;ONA GÖRE YAYIN YAPIN,LÜTFEN...
  • MuratMurat12 sa önce
    Yalanınız batsın bir senedir hep aynı şeyleri yazın bakalım emeklinin aklıyla dalga geçmeyi bırakın
  • N.gokcenN.gokcen15 sa önce
    Kardeşim 1600 maaş alıyoruz.birde avans diyorsunuz.bizim maaşları iyileştiren.intibak ve güzelce zam yapın bize öyle iyilik yapmış olursunuz.zaten aldığımız maaş yetersiz birde avansa kesilirse açlıktan oluruz.ona gore biz maaşın en az 2500 olmasınız.istiyoruz.duyrulur.
  • hsnhsn17 sa önce
    hepsi sadece haber. unut pompalamak. noldu 3600 hem de cumhurbaşkanı sözüydü. seçimde halkın çarptığı tokat yetmemiş galiba. milleti chp hdpkk ya mahkum etmenin bir alemi yok herhalde. bakın ankara istanbul antalya.... gitti hala anlamadılar halkın sıkıntılarını 

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