Emekliler, memurlar merakla bekliyordu! Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Kasım'da yıllık enflasyon yüzde 61,98 oldu. Söz konusu dönemde aylık enflasyon ise yüzde 3,28 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 37,54 ile konut oldu. Bu harcama grubunu yüzde 40,72 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 48,20 ile haberleşme, yüzde 56,92 ile eğlence ve kültür izledi.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,86 ile lokanta ve oteller oldu.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,68 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

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