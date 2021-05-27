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Ekonomi Emekliler Kurban Bayramı için ne zaman ikramiye alacaklar?
Ekonomi

Emekliler Kurban Bayramı için ne zaman ikramiye alacaklar?

Emekliler tarafından Kurban Bayramı ikramiyesi merakla bekleniyor. Kurban Bayramında binlerce emekli ikramiye zammı bekliyor. Peki, Emekliler Kurban Bayramı için ikramiye alacaklar mı? Yeni emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-27 20:38:00 -
Emekliler Kurban Bayramı için ne zaman ikramiye alacaklar?

7 Mayıs 2021 tarihinde Ramazan Bayramı’nın emeklilik ikramiyesini alan emekliler, Kurban Bayramı emeklilik ikramiyesinin ne zaman yatacağını araştırıyor. 2018 yılında verilmeye başlanan emekli ikramiyesi 3 dönemdir 1000 TL üzerinden hesaplara yatırılıyordu. Peki, Kurban Bayramı emeklilik parası ne kadar yatacak ve ne zaman yatacak? İşte merak edilen haberin detayları…

Emekliler Kurban Bayramı için ne zaman ikramiye alacaklar ve emeklilik ikramiyesi ne kadar?

7 Mayıs 2021 tarihinde Ramazan Bayramı’nın emeklilik ikramiyesini 1100 TL olarak alan emekliler, Kurban Bayramı İkramiyesini de aynı şekilde alacaklar. Kurban Bayramı İkramiyesinin, 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yeni emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi?

Ramazan Bayramı ikramiyesini alan kişiler, Kurban Bayramı’nda da ikramiyesini alabilecek. Ama temmuz ayında aylığa bağlanan kişiler faydalanamayacak.

2021 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı 1 günü: 20 Temmuz 2021

Kurban Bayramı 2 günü: 21 Temmuz 2021

Kurban Bayramı 3 günü: 22 Temmuz 2021

Kurban Bayramı 4 günü: 23 Temmuz 2021

Kurban Bayramı 5 günü: 24 Temmuz 2021

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