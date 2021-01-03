Emekliler için kritik tarih 4 Ocak Pazartesi

Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte temmuz ayından bu yana 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek ve memur ve memur emeklilerinin zammı da belli olacak.

Tahminler bu oranın yüzde 7,96 olacağını gösteriyor. Bu tahmin gerçekleşirse; En düşük aylık Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 36 liraya, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 2 bin 410 liraya, memur emeklilerinde ise 3 bin 10 liraya ulaşacak.

Emeklilere 2021’de de iki kez 1.000’er lira bayram ikramiyesi ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-16 Temmuz arasında ödenmesi bekleniyor.