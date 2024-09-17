Emekliler bayram edecek! Rekor zam geliyor

Milyonlarca emekliye cillop gibi maaş müjdesi çok yakında! TÜİK'in enflasyon verilerini güncellemesiyle birlikte ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı şekillenmeye başladı. Yeni yıl ile birlikte emekli zammı için masada 4 yeni formül var!

Emekli aylıklarına bu yıl önce yüzde 49.25 zam yapılmış ardından ise 24.73 oranında bir zam daha yapılmıştı. Ve bu oran ile birlikte maaşlar 12 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. Ocak ayına 3.5 ay kala emekliler yeni yılda ne kadar zam alacaklarını merak ederken masada 4 formül konuşulmaya başlandı.

EMEKLİ MAAŞLARINA 4'LÜ FORMÜL

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ocak zammına ilişkin detaylar gelmeye başladı. Ocak ayında kök aylıklara, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Şu ana kadar iki enflasyon verisi açıklandı. Peki tahminler neler?

TÜİK temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu ise yüzde 2.47 olarak belirledi. Böylece iki aylık enflasyon yüzde 5,7 oldu, kalan 4 ayın verisi bekleniyor. Emekli zamlarına dair ise farklı tahminler var.

OVP ise, 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41,5 olarak açıklandı. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında yüzde 13,44 oranında zam alabilirler.

MERKEZ BANKASI'NA GÖRE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası anketine göre ise Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,14 olarak belirlendi. Bu tahmine göre, emekliler Ocak ayında yüzde 14,76 oranında zam alabilir.

AA Finans'ın yaptığı ankette 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,84 olarak çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse emekliler Ocak ayında yüzde 14,52 zam alacak.

FKB'DEN EMEKLİYE MÜJDE

FKB Anketi: Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) yaptığı ankette ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 49,39 olarak belirlendi. Bu durumda, emeklilerin Ocak zammı yüzde 19,77 olarak gerçekleşebilir.

OCAK AYINDA EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

MEVCUT MAAŞ: 12.500,00

YÜZDE 13.44 ZAMLI: 14.180,00

YÜZDE 14.76 ZAMLI: 14.345,00

YÜZDE 14.52 ZAMLI: 14.315,00

YÜZDE 14.60 ZAMLI: 14.325,00

YÜZDE 19.77 ZAMLI: 14.971,25

MEVCUT MAAŞ: 12.600,00

YÜZDE 13.44 ZAMLI: 14.293,44

YÜZDE 14.76 ZAMLI: 14.459,76

YÜZDE 14.52 ZAMLI: 14.429,52

YÜZDE 14.60 ZAMLI: 14.439,60

YÜZDE 19.77 ZAMLI: 15.091,02

MEVCUT MAAŞ: 12.700,00

YÜZDE 13.44 ZAMLI: 14.406,88

YÜZDE 14.76 ZAMLI: 14.574,52

YÜZDE 14.52 ZAMLI: 14.544,04

YÜZDE 14.60 ZAMLI: 14.554,20

YÜZDE 19.77 ZAMLI: 15.210,79

MEVCUT MAAŞ: 12.800,00

YÜZDE 13.44 ZAMLI: 14.520,32

YÜZDE 14.76 ZAMLI: 14.689,28

YÜZDE 14.52 ZAMLI: 14.658,56

YÜZDE 14.60 ZAMLI: 14.668,80

YÜZDE 19.77 ZAMLI: 15.330,56

MEVCUT MAAŞ: 12.900,00

YÜZDE 13.44 ZAMLI: 14.633,76

YÜZDE 14.76 ZAMLI: 14.804,04

YÜZDE 14.52 ZAMLI: 14.773,08

YÜZDE 14.60 ZAMLI: 14.783,40

YÜZDE 19.77 ZAMLI: 15.450,33

MEVCUT MAAŞ: 13.000,00

YÜZDE 13.44 ZAMLI: 14.747,20

YÜZDE 14.76 ZAMLI: 14.918,80

YÜZDE 14.52 ZAMLI: 14.887,60

YÜZDE 14.60 ZAMLI: 14.898,00

YÜZDE 19.77 ZAMLI: 15.570,10